2017-09-26 10:26:00.0

Royals Prinz Harry und Meghan Markle: Der erste öffentliche Auftritt als Paar

Seit einiger Zeit ist bereits bekannt, dass "Suits"-Darstellerin Meghan Markle und Prinz Harry ein Paar sind. Nun zeigten sie sich zum ersten Mal verliebt in der Öffentlichkeit.

Sie tuscheln, gehen Hand in Hand, er gibt ihr ein Küsschen - der britische Prinz Harry (33) und seine Freundin Meghan Markle (36) haben sich in Kanada erstmals zusammen und turtelnd in der Öffentlichkeit gezeigt. Das Paar besuchte am Montag zusammen die "Invictus Games" in Toronto. Bei diesem Sportwettkampf treten verwundete Soldaten und Veteranen an. Das Paar saß dabei erstmals in der Öffentlichkeit nebeneinander, gemeinsam schauten der Prinz und die US-Schauspielerin ein Rollstuhltennis-Spiel an.

Prinz Harry und Meghan Markle bei den "Invictus Games"

Schon einen Tag zuvor erregten die beiden Aufmerksamkeit - allerdings nicht, weil sie gemeinsam turtelten. Sondern allein schon, weil sie zur gleichen Zeit die Veranstaltung besuchten, wenn auch von einander entfernt sitzend. Britische Medien werteten diesen Auftritt bereits als "Meilenstein in der Beziehung". Im Vereinigten Königreich laufen bereits erste Spekulationen, ob Harry und die 36-Jährige heiraten werden.

ANZEIGE

Offiziell zusammen gezeigt hatten sich die beiden bislang aber noch nicht - dass es bei den "Invictus Games" so weit sein könnte, hatten Royal-Fans aber schon zuvor gehofft. Schließlich sind die Spiele eine Herzensangelegenheit des Prinzen, und die in Kalifornien geborene Markle steht in Toronto für die Fernsehserie "Suits" vor der Kamera.

Skandale um Prinz Harry 1 von 7 vorherige Seite nächste Seite

Auch Königliche Hoheiten treten mitunter ins Fettnäpfchen. Der britische Prinz Harry zeigt darin ein besonderes Talent.

Auch Königliche Hoheiten treten mitunter ins Fettnäpfchen. Der britische Prinz Harry zeigt darin ein besonderes Talent.

Kriegsrhetorik: Nach knapp fünf Monaten Einsatz in Afghanistan sorgt Harry Anfang 2013 mit flapsigen Sprüchen für Empörung. Er habe das Zielen schon bei Computerspielen geübt, sagt er dem Sender BBC. «Ich glaube, meine Daumen können ganz nützlich sein.» Als Schütze in einem Kampfhubschrauber hatte er auch tödliche Schüsse abgegeben. Der britische «Guardian» taufte ihn ironisch «Killer Captain».

Kriegsrhetorik: Nach knapp fünf Monaten Einsatz in Afghanistan sorgt Harry Anfang 2013 mit flapsigen Sprüchen für Empörung. Er habe das Zielen schon bei Computerspielen geübt, sagt er dem Sender BBC. «Ich glaube, meine Daumen können ganz nützlich sein.» Als Schütze in einem Kampfhubschrauber hatte er auch tödliche Schüsse abgegeben. Der britische «Guardian» taufte ihn ironisch «Killer Captain».

Nacktfotos: Ein US-Promiportal zeigt den Prinzen völlig entblößt im Internet. Er hatte im August 2012 an einer freizügigen Party in Las Vegas teilgenommen, ein Gast lichtete ihn dabei ab. Dass auch ein britisches Boulevardblatt die Bilder einer Warnung des Königshauses zum Trotz veröffentlicht, löst eine Diskussion über Pressefreiheit aus. Immerhin: Über Harrys nackten Po war ein Krönchen gedruckt.

Nacktfotos: Ein US-Promiportal zeigt den Prinzen völlig entblößt im Internet. Er hatte im August 2012 an einer freizügigen Party in Las Vegas teilgenommen, ein Gast lichtete ihn dabei ab. Dass auch ein britisches Boulevardblatt die Bilder einer Warnung des Königshauses zum Trotz veröffentlicht, löst eine Diskussion über Pressefreiheit aus. Immerhin: Über Harrys nackten Po war ein Krönchen gedruckt.

Heißes Eisen: Im Januar 2009 bringen Presseberichte über rassistische Äußerungen Harrys das britische Königshaus in arge Bedrängnis. Beim Militär soll er einen Kameraden «Paki» genannt haben - ein Wort, das in Großbritannien abwertend für Pakistaner gebraucht wird. Der Prinz entschuldigt sich öffentlich. «Paki» sei als Spitzname gemeint gewesen.

Heißes Eisen: Im Januar 2009 bringen Presseberichte über rassistische Äußerungen Harrys das britische Königshaus in arge Bedrängnis. Beim Militär soll er einen Kameraden «Paki» genannt haben - ein Wort, das in Großbritannien abwertend für Pakistaner gebraucht wird. Der Prinz entschuldigt sich öffentlich. «Paki» sei als Spitzname gemeint gewesen.

Wiederholungstäter: Kurz danach geht es wieder um Rassismus: «Sie klingen gar nicht wie ein Schwarzer» soll Harry zu dem dunkelhäutigen Komiker Stephen Amos gesagt haben. Die Aussage fiel nach Medienberichten am Rande einer Show zum 60. Geburtstag von Prinz Charles. Anti-Rassismus-Verbände kritisieren die angebliche Äußerung. Ein Sprecher des Prinzen bestätigt sie nicht.

Wiederholungstäter: Kurz danach geht es wieder um Rassismus: «Sie klingen gar nicht wie ein Schwarzer» soll Harry zu dem dunkelhäutigen Komiker Stephen Amos gesagt haben. Die Aussage fiel nach Medienberichten am Rande einer Show zum 60. Geburtstag von Prinz Charles. Anti-Rassismus-Verbände kritisieren die angebliche Äußerung. Ein Sprecher des Prinzen bestätigt sie nicht.

Schlüpfriges Pflaster: Im April 2006 feiert Harry den Abschluss seiner Offiziersausbildung ausgerechnet in einem Nackttanz-Lokal. Wie Boulevardmedien berichten, legt er vor den Augen anderer Absolventen der Militärakademie seinen Kopf zwischen die Brüste einer Stripperin.

Schlüpfriges Pflaster: Im April 2006 feiert Harry den Abschluss seiner Offiziersausbildung ausgerechnet in einem Nackttanz-Lokal. Wie Boulevardmedien berichten, legt er vor den Augen anderer Absolventen der Militärakademie seinen Kopf zwischen die Brüste einer Stripperin.

Schlechter Geschmack: Ein Auftritt im Nazi-Kostüm löst internationale Empörung aus. Harry war Anfang 2005 mit einer roten Hakenkreuzbinde zu einer Kostümparty gekommen. Das Simon-Wiesenthal-Zentrum nennt sein Verhalten «beschämend». «Dieses Kostüm war schlecht gewählt, und ich entschuldige mich», teilt der Prinz schriftlich mit. (dpa)

Königliches Kuscheln zwischen Prinz Harry und Meghan Markle

Dass der erste gemeinsame Auftritt des Paars in der Öffentlichkeit so vertraut und gelöst sein würde, damit hatte wohl niemand gerechnet. Einige Medien versahen das Turteln mit dem Titel "royal snuggling" - königliches Kuscheln. Auf den Bildern gehen Harry und Markle zunächst Hand in Hand zu ihren Plätzen, bevor sie sich schließlich nebeneinander setzen, lächeld und kuschelnd. Die Schauspielerin trägt eine helle Bluse, eine Jeans mit kleinem Loch am Knie und eine Sonnenbrille. Auch Harry hat eine Sonnenbrille auf und trägt ein dunkles Poloshirt mit dem Logo der "Invictus Games".

Wie geht es weiter mit Prinz Harry und Meghan Markle?

In einem Interview des Magazins "Vanity Fair" hatte sich Markle vor einiger Zeit auch zur Zukunft mit Prinz Harry geäußert: "Wir sind ein Paar. Wir sind verliebt. Ich bin mir sicher, dass es eine Zeit geben wird, in der wir uns präsentieren und unsere Geschichte erzählen müssen, aber jetzt gerade ist das unsere Zeit. Nur für uns. Das macht es so besonders, es ist nur für uns."

\"Königin der Herzen\": Das Leben von Lady Diana in... Sie wird „Königin der Herzen“ genannt: Am 31. August 2017 jährt sich der Todestag von Prinzessin Diana zum zwanzigsten Mal. Ihr bewegtes Leben in Bildern. Foto: John Stillwell, dpa (Archivbild)

Inwiefern sich der royale Hintergrund von Prinz Harry auf Meghan Markle auswirkt, erklärt die Schauspielerin wiefolgt: "Das Einzige, was sich verändert hat, ist die Wahrnehmung der Menschen. Nichts an mir hat sich verändert. Ich bin immer noch derselbe Mensch, und ich habe mich noch nie über meine Beziehungen definiert."

Auffällig ist allerdings, dass sie seit April bereits nicht mehr auf sozialen Medien wie Instagram aktiv ist. In ihrem letzten Beitrag verabschiedete sie sich von den Fans ihres Lifestyle-Blogs "The Tig", den sie ohne ausführlichen Grund eingestellt hat. Offen bleibt, ob das mit ihrer Beziehung zu Prinz Harry zusammenhängt. dpa, AZ

Lesen Sie auch:

Prinz Harry: Freundin Meghan Markle spricht über die Beziehung

Wie Harry wieder glücklich wurde