Buckingham-Palast Prinz Philip (95) zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück

Prinz Philip hat angekündigt, ab Herbst keine offiziellen Verpflichtungen mehr wahrzunehmen. Zuvor hatte der Buckingham-Palast die Mitarbeiter zu einem dringenden Treffen gerufen.

Die Mitarbeiter des Buckingham-Palasts wurden zu einem dringenden Treffen am Donnerstagvormittag einberufen. In den britischen Medien sorgte diese Ankündigung prompt für Spekulationen: Geht es der Queen oder Prinz Philip schlecht? Muss sich das Volk Sorgen machen? Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte eine Palastsprecherin im Vorfeld: "Wir haben mehrere solcher Treffen im Jahr, das ist nicht ungewöhnlich."

Prinz Philip tritt von offiziellen Verpflichtungen zurück

Am späten Vormittag gab der Buckingham-Palast dann in London offiziell bekannt: Prinz Philip, 95, wird ab Herbst von allen offiziellen Verpflichtungen zurücktreten.

Am Mittwoch hatte er noch einen Cricketclub besucht und sich dort Beobachtern zufolge bestens gelaunt gezeigt.

Queen hat Ehrenämter an ihre Familie abgegeben

Auch die Queen hatte in den vergangenen Monaten zahlreiche Ehrenämter an ihre Familie abgegeben, ist aber nach wie vor auf zahlreichen Terminen und wirkt für ihr Alter erstaunlich rüstig.

Die Königin hatte am Mittwochnachmittag noch ein Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May im Palast. May hatte die Queen - wie traditionell üblich - über die Auflösung des Parlaments unterrichtet. Die Briten wählen am 8. Juni ein neues Unterhaus. dpa/AZ

