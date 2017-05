2017-05-04 18:56:00.0

Rente Prinz Philip: Stets einen Schritt hinter Queen Elizabeth

Der britische Prinz Philip verabschiedet sich kurz vor seinem 96. Geburtstag in Rente. Mit seinem schwarzen Humor brachte er das Volk zum Lachen – und löste Skandale aus. Von Katrin Pribyl

Großbritanniens Prinz Philip (95) hat angekündigt, ab Herbst von allen offiziellen Verpflichtungen zurückzutreten. Das gab der Buckingham-Palast am Donnerstag in London offiziell bekannt.

Die Briten reagierten fast erleichtert. Sie hatten schon befürchtet, dass man sich um Queen Elizabeth II oder ihren Ehemann, Prinz Philip, ernsthaft Sorgen machen muss. Schließlich waren am frühen Donnerstagmorgen alle Mitarbeiter des Buckingham-Palastes zu einem dringenden und geheimen Treffen zusammengerufen worden. Höchst ungewöhnlich. Jetzt steht der Grund dafür fest: Prinz Philip geht in Rente.

Mit fast 96 Jahren verabschiedet er sich aus der zweiten Reihe, in der er fast sieben Jahrzehnte stand. Ab Herbst geht der Ehemann der Queen in Rente. Schluss mit Einweihungsfeiern. Schluss mit dem Elefantenfüttern für die Kameras. Schluss mit dem Händeschütteln mit Staatsgästen. Nach einem Überraschungsmoment und kurzer Wehmut überschlugen sich auf der Insel die Lobeshymnen auf den baldigen Neuruheständler. Philip sei eine Inspiration, einer, der ein bemerkenswertes Leben geführt habe, huldigten Weggefährten und Politiker dem Prinzen. Sie priesen sein Pflichtbewusstsein, seine Aufopferung für die Öffentlichkeit und seinen einzigartigen Stil im Umgang mit den royalen Aufgaben.

Prinz Philip: Im Schatten von Queen Elizabeth

„Es ist sehr traurig, aber wir können ihm alle dankbar sein“, fasste ein Passant vor dem Buckingham-Palast die Stimmung vieler Landsleute zusammen. Der Prinzgemahl, der mit der Krönung seiner Frau seine aktive Karriere bei der Marine aufgab, füllte nicht nur fast sieben Jahrzehnte die Begleiterrolle aus, stets einen Schritt hinter und im Schatten von Elizabeth II. Er sorgte auch mit seinem trockenen englischen Humor – nicht wenige würden ihn als rabenschwarz bezeichnen – regelmäßig für Lacher, manchmal für Aufreger, mitunter gar für mittelschwere Skandale. Um politische Korrektheit scherte er sich selten und löste so manche Kontroverse aus. Er sei missverstanden worden, entschuldigte sich der kauzige Herzog dann gerne.

Das sind die besten Zitate von und über Prinz Philip Prinz Philip (95) ist für seine manchmal ungeschickten Sprüche bekannt. Foto: Facundo Arrizabalaga (dpa)

Tatsächlich wurde er oft missverstanden. Während der Rezession 1981 etwa empörte er die Nation, als er meinte: „Alle haben gesagt, wir sollten mehr Freizeit haben. Jetzt beschweren sie sich, dass sie arbeitslos sind.“ Schlussendlich verziehen ihm die Briten jedoch immer und die Queen nannte ihn einmal liebevoll ihren „Halt in all den Jahren“. Erst am Mittwochnachmittag eröffnete er eine Tribüne in einem Cricketklub und kündigte sich selbst mit seiner Lieblingsbezeichnung an: „Sie sehen jetzt den erfahrensten Gedenktafel-Enthüller der Welt“, scherzte er, bevor er routiniert an der Kordel des Vorhangs zog und so die Schriftplakette zum Vorschein brachte wie unzählige Male zuvor.

Das Ende der Ära des Prinz Philip

Insgesamt mehr als 2000 Solo-Termine und 637 Auslandsreisen absolvierte er und hielt fast 5000 Reden. Es handele sich „um das Ende einer Ära“, meinte die Presse am Donnerstag in Übereinstimmung. Und das wiederum klang wie ein emotionaler Abschied. Doch Insider erwarten, dass Philip keineswegs komplett von der königlichen Bühne verschwinden, sondern bei ausgewählten Ereignissen weiterhin in Erscheinung treten wird. Königin Elizabeth II. dürfte derweil künftig bei Auslandsreisen und offiziellen Terminen von ihrem 68-jährigen Sohn und Thronfolger Prinz Charles begleitet werden. Denn Ihre Majestät, so heißt es in der offiziellen Mitteilung, werde weitermachen wie bisher – stets in farbenfrohen Kostümen, mit Hut und Handtasche und im Dienste der Krone.