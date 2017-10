2017-10-26 20:15:26.0

Halloween Prominente zeigen ihre schrägen Halloween-Kostüme

Halloween steht vor der Tür und Sie wissen noch nicht, welches Halloweenkostüm sie kaufen sollen? Dann lassen Sie sich doch von unseren Stars und deren Verkleidungen inspirieren. Von Oliver Bosch

Am 31. Oktober ist Halloween und ganz Deutschland ist im Grusel-Fieber. In der Nacht auf Allerheiligen treiben wieder allerlei finstere Wesen und Horrorgestalten ihr Unwesen. Jede angesagte Kneipe, jeder trendige Club und so gut wie jeder Freizeitpark feiern abgefahrene Halloween-Partys.

Wer dabei sein möchte, sollte sich entsprechend kleiden. Anregungen für die Kostümwahl liefern diese Promis.

Schaurig-schöne Halloween-Kostüme im Überblick:

Giulia Siegel ist nicht wiederzuerkennen

Danke Natascha Ochsenknecht und Ihrer ganzen Familie für diesen Hammer Geilen Abend 💙💙💙 So liebe ich die Bild Berichterstattungen 🙈😍😂💥 #halloween Posted by Giulia Siegel on Dienstag, 24. Oktober 2017

Narbengesicht: Horror-Girl Cheyenne Ochsenknecht mit Lebensgefährte Umut Kekilli

Ex-Bachelorette Anna Hofbauers Verkleidung als Grusel-Pantomime ist ebenfalls relativ leicht nachzumachen

Grandiose Halloween-Party am Montag im Berlin Dungeon Ich liiiiiebe meine outfit einfach sooooo sehr!!! DANKE meine... Posted by Anna Hofbauer on Mittwoch, 25. Oktober 2017

Popstar Ariana Grandé verkleidete sich letztes Jahr als Pokémonmonster "Eevee"

Look 1, Part 2: Eevee cannot contain her love, excitement and adoration for Pikachu and eats him. Ein Beitrag geteilt von Ariana Grande (@arianagrande) am 31. Okt 2016 um 14:17 Uhr

Sehr aufwändig: Halloween-Fan Heidi Klum 2008 in ihrem legendären Outfit der Hindu-Göttin Kali

Nur für den Kleidersack viel zu schade: Natascha Ochsenknecht (hier mit Lebensgefährte Umut Kekilli) zeigte auf ihrer letztjährigen Halloween Party, was "frau" aus alten Hochzeitskleidern für Halloween schneidern kann.