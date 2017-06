2017-06-16 16:39:02.0

Nach der Brandkatastrophe Queen und Prinz William besuchen Notunterkunft

Die britische Monarchin und ihr Enkel haben Opfer und Helfer der Brandkatastrophe am Grenfell Tower in London getroffen.

Die Queen und ihr Enkel besuchten am Freitag eine Notunterkunft in einem Fitness-Center im Stadtteil Kensington in der Nähe des Brandorts. Schon am Donnerstag hatte die Monarchin den Mut der Feuerwehrleute und die «unglaubliche Großzügigkeit» der freiwilligen Helfer gewürdigt.

Bei dem Hochhausbrand kamen in der Nacht zum Mittwoch mindestens 30 Menschen ums Leben.