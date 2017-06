R2D2 für 2,76 Millionen Dollar versteigert

HANDOUT - Die vom Auktionshaus Profiles in History zur Verfügung gestellte undatierte Aufnahme zeigt eine über ein Meter große R2D2-Figur, aus R2D2-Originalteilen von mehreren Filmen zusammengesetzt. Großes Geschäft mit legendärem «Star Wars»-Andenken: Eine R2D2-Einheit ist in Los Angeles für 2,76 Millionen Dollar 2,42 Millionen Euro versteigert worden. Im Rahmen der Versteigerung von Hollywood-Requisiten kam auch ein Luke-Skywalker-Lichtschwert für 450 000 Dollar unter den Hammer. ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung in Zusammenhang mit der Berichterstattung über die genannte Auktion und nur bei vollständiger Nennung der Quelle: Foto: -/Profiles in History/dpa +++c dpa - Bildfunk+++

