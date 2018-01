2018-01-12 10:33:00.0

Spezialeinsatzkommando Razzia in Rheinland-Pfalz

Bei einer Razzia haben am frühen Freitagmorgen Polizisten in Neuwied und in anderen Orten im nördlichen Rheinland-Pfalz Gebäude durchsucht.

Vermummte Beamte der Bereitschaftspolizei und des Spezialeinsatzkommandos in der Innenstadt von Neuwied. Foto: Thomas Frey (dpa)