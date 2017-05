2017-05-15 14:09:01.0

Zugunglück Regionalexpress rammt Lkw - ein Toter und elf Verletzte

Ein LKW stoß in Neustadt bei Hannover an einem Bahnübergang mit einem Regionalzug zusammen. Am Übergang wurden Bauarbeiten ausgeführt, die Unfallursache ist noch unklar.

Ein schwerer Unfall mit LKW und Regionalexpress ereignete sich in Neustadt bei Hannover. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold (dpa)