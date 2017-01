2017-01-20 11:51:26.0

Italien Retter finden acht Überlebende in verschüttetem Hotel

In Italien wurde ein Hotel von einer Lawine verschüttet. Nun haben die Retter laut Medien Überlebende gefunden.

In dem von einer Schneelawine verschütteten Hotel im Erdbebengebiet in Italien sind nach Medienangaben Überlebende gefunden worden. Zuerst berichtete die Nachrichtenagentur Ansa davon, dass sechs Menschen gerettet wurden. Laut Medien konnten am Freitagmittag noch zwei weitere gefunden werden.

Nach Medienberichten wurden bisher auch vier Leichen geborgen. Der Zivilschutz bestätigte zwei Tote. Schneemassen und die Gefahr neuer Lawinenabgänge behinderten den Einsatz der Retter, die in reduzierter Stärke auch die Nacht von Donnerstag auf Freitag durchgearbeitet hatten.

Lawine verschüttete Hotel in Italien komplett

Die gewaltige Lawine hatte am Mittwoch das Vier-Sterne-Hotel Rigopiano nach einer Erdbebenserie komplett verschüttet und Teile mitgerissen. Nach Aussage des Hoteldirektors waren bis zu 35 Menschen in dem Gebäude. Auch mehrere Kinder wurden vermisst. Das Rigopiano liegt auf 1200 Metern Höhe am Fuß des bis über 2900 Meter hohen Bergmassivs Gran Sasso. Es ist nur etwa 45 Kilometer von der Adriaküste entfernt. Auf seiner Facebookseite hatte es mit «Relax, Wohlsein und Unterhaltung im Schnee» geworben.

In den Abruzzen hatte es seit Tagen geschneit, der Schnee lag zum Teil meterhoch. Augenzeugen sprachen von apokalyptischen Szenen am Unglücksort. Die Gäste hatten offenbar nach den vier schweren Erdbeben am Mittwoch abreisen wollen und bereits ausgecheckt. Es kam aber kein Fahrzeug durch, um sie mitzunehmen.

Der Chef der Bergwacht von Roccaraso, Lorenzo Gagliardi, sagte der Zeitung «La Repubblica», das letzte noch freie Stück Straße endete acht Kilometer vom Hotel entfernt. Die ersten Retter mussten sich in der Nacht zum Donnerstag auf Skiern zum Unglücksort vorkämpfen und kamen dort gegen 04.30 Uhr an. «Da war fast nichts mehr, nur ein weißer Hügel» erzählte Gagliardi. Dann habe man 50 Meter entfernt vom Hotel ein Auto mit laufendem Motor gesehen. Darin hätten sich die beiden Überlebenden verkrochen und mit der Autoheizung warm gehalten. dpa

