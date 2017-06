Ronaldo zeigt erstes Foto seiner Zwillinge

Cristiano Ronaldo hat erstmals bestätigt, Vater von Zwillingen geworden zu sein. Der Junge und das Mädchen kamen übereinstimmenden Medienberichten zufolge schon im Juni zur Welt, eine Leihmutter soll sie ausgetragen haben. Ronaldo selbst hat sich erst am Mittwoch offiziell zu seinem Nachwuchs geäußert. Auf Facebook schrieb er: "Ich bin sehr glücklich, dass ich erstmals bei meinen Kindern sein kann." Obwohl er gewusst habe, dass seine zwei Kinder geboren seien, sei er mit "Körper und Seele" beim Nationalteam gewesen. Um seine Zwillinge zu sehen, verzichtet Ronaldo nun auf das Spiel um Platz drei vom Confed Cup.

"Da das Ziel, den Confed Cup zu gewinnen, unmöglich geworden ist, verstehen der FPF-Präsident und der Nationaltrainer, dass sie den Athleten freigeben müssen, sodass er endlich seine Kinder kennenlernen kann", schrieb der portugiesische Verband FPF dazu auf seiner Internetseite. Dies werde er "nicht vergessen", bedankte sich Ronaldo.

Am Donnerstag veröffentlichte der stolze Vater ein Foto mit seinem Nachwuchs. Es zeigt Ronaldo, wie er auf einem Sofa sitzt und die beiden Babys festhält. "Die neuen Lieben meines Lebens" schrieb er dazu. Um die Namen macht der 32-Jährige weiterhin ein Geheimnis. Portugiesische Medien hatten berichtet, dass die Kinder Eva und Mateo heißen sollen.

