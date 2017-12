2017-12-26 07:30:00.0

Prinz Harrys Verlobte Royals: Meghan Markles erstes Weihnachten mit der Queen

Ihr bisher wichtigster royaler Auftritt: Prinz Harrys Verlobte Meghan Markle nahm am ersten Weihnachtstag mit Königin Elizabeth II. am Weihnachtsgottesdienst in Sandringham teil.

Die US-Schauspielerin Markle (Zweite von rechts) mit Prinz Harry (rechts), Prinz William und Kate. Foto: Adrian Dennis, afp