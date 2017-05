2017-05-16 09:24:38.0

USA San Francisco feiert 50 Jahre "Summer of Love"

Vor 50 Jahren pilgerten Tausende nach San Francisco- auf der Suche nach Liebe und Freiheit. Noch heute gibt es in der Stadt viele Anhänger des "Summer of Love". Ein Interview.

Das 50. Jubiläum des Sommers der Liebe ist für Sunshine "Sunny" Powers eine "monumentale Angelegenheit". In San Franciscos Hippie-Viertel Haight Ashbury hat die Designerin zwei Modeläden, zudem engagiert sie sich im Kampf gegen die Obdachlosigkeit. Nun hilft die 36-jährige Kalifornierin mit, den "Summer of Love" von 1967 mit Festen und Aktionen zu zelebrieren. "Wir brauchen mehr Liebe", betont Powers im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Frage: Warum soll man den "Summer of Love" von 1967 heute feiern?

Sunshine "Sunny" Powers: Es ist wichtig, weil wir besonders heute, mit all den Problemen in der Welt, mehr Liebe brauchen. Es ist gut, wenn man daran erinnert, wie bunt der "Sommer of Love" war und was er in der Gesellschaft bewirkt hat. Sex, Drogen und Rock'n'Roll war nur das I-Tüpfelchen obendrauf. Das wirkliche Erbe ist die soziale Revolution, die Frauenbewegung ging hier los, es führte zu mehr Rechten für Homosexuelle. Die erste kostenlose Klinik in den USA für Leute ohne Krankenversicherung entstand hier in Haight Ashbury, auch das erste Obdachlosenheim für junge Ausreißer. Noch heute haben wir hier einen starken sozialen Zusammenhalt. Das kann ein Beispiel für den Rest des Landes sein.

Frage: Sind die Probleme heute denen von 1967 ähnlich?

Powers: Wir sind genau wieder an einem Punkt angekommen, wo wir einen neuen Ansatz brauchen. Als Gesellschaft und Land sind wir total gespalten. Egal was wir machen, es funktioniert nicht. Wir brauchen mehr Liebe, das ist die einzige Lösung. Nur so können wir unsere Feinde zu Freunden machen. Jemand, der psychisch krank ist, ist nicht selbst daran schuld. Wir müssen ihn nicht verurteilen, ihm muss geholfen werden. Auf die Regierung und die Behörden ist wenig Verlass. Jeder sollte mit anpacken, Hilfe zu leisten und mit gutem Beispiel voranzugehen.

Frage: Was ist das größte Problem in den Straßen von Haight Ashbury?

Powers: Allein in diesem Viertel gibt es etwa 500 obdachlose Jugendliche, in ganz San Francisco leben schätzungsweise 10 000 Menschen auf der Straße. Dagegen muss etwas getan werden. Und wenn die Behörden versagen, dann müssen eben Privatleute helfen. Ich selbst wirke in zwei Initiativen mit, eine davon heißt Taking it to the Streets (TITTS). Wir bieten Unterkünfte und Jobs, im Gegenzug säubern die Jugendlichen unser Viertel. Etwa 60 bis 70 Prozent der obdachlosen jungen Leute sind LGBT, also Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender. Sie kommen aus anderen Teilen des Landes, wo sie nicht offen leben können. Sie folgen wie damals dem "Summer of Love"-Ruf nach San Francisco. Es ist unsere Pflicht, sich um alle Mitglieder der Gesellschaft zu kümmern. Nur so können wir eine neue Generation von sozial bewussten Menschen schaffen, die in Zukunft Probleme anpacken können.

Frage: Wie werden Sie den "Summer of Love" feiern?

Powers: Für mich ist jeder Tag hier ein Fest. Schließlich lebe ich im Mittelpunkt des Universums. Jeden Tag kann man ein bisschen Liebe verbreiten und etwas Gutes tun. Ich ziehe Batikkleider in Regenbogenfarben an, schon das bringt meine Mitmenschen zum Lächeln. Besuchern rate ich, mit offenen Augen durch unser Viertel zu laufen, mit Leuten zu reden und die Liebe zu spüren. dpa

