2017-01-09 13:56:40.0

IBES 2017 Sarah Joelle Jahnel: Reality-Show-Dauergast im Dschungelcamp

Sarah Joelle Jahnel ist eine der Kandidatinnen, die am Freitag zum Auftakt von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in den RTL-Dschungel zieht. Aber wer ist die 28-Jährige?

Sarah Joelle Jahnel zieht am Freitag ins Dschungelcamp 2017. Sie zählt zu den zwölf mehr oder weniger prominenten Kandidaten, die bei der 11. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (IBES) auf RTL mit dabei sind. Für alle, die sie nicht kennen - hier ein kleiner Steckbrief: Sarah Joelle Jahnel macht eigentlich Musik. 2017 soll sogar ihr erstes Album veröffentlicht werden, wie RTL berichtet. Doch es ist nicht unbedingt die Musik, mit der Sarah Joelle immer wieder Aufmerksamkeit erregt.

Dschungelcamp 2017 mit Sarah Joelle Jahnel

Ihr Gesangstalent stellte die 28-Jährige 2013 bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) unter Beweis. Obwohl sie es nur in die Top 15 schaffte, interessierten sich Produzenten und Veranstalter weiter für sie. Prompt war das Partygirl als erste DSDS-Kandidatin nackt im Playboy zu finden. Im selben Jahr zieht Sarah Joelle Jahnel auch noch ins erste "Promi Big Brother"-Haus ein, das sie jedoch nach wenigen Tagen wieder verlässt.

Es bleibt also abzuwarten, wie harmonisch das Zusammenleben mit der angeblichen Oliver Pocher-Affäre so verläuft. Immerhin kündigt die Sängerin vor ihrem Abflug nach Australien an: "Ich tue zwar immer sehr tough, aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein kleines Sensibelchen bin und ab und an auch eine Diva sein kann.“

Das sind die Dschungelcamp-Kandidaten 2017 Wer zieht ins Dschungelcamp 2017? RTL schwieg lange, eine Woche vor der Show wurden die zwölf Kandidaten offiziell bestätigt. Foto: RTL / Stempell/Skowski

(Nackte) Überraschungen bei IBES 2017 nicht ausgeschlossen

Zusammen mit Busenfreundin Micaela Schäfer war die ausgeflippte Sängerin 2016 das Gesicht der Venus-Messe in Berlin und sorgte auch mit ihre Teilnahme an der Promi Version der RTL-Nacktshow "Adam sucht Eva" für Aufsehen. Das mag wohl auch im Dschungelcamp 2017 die ein oder andere (nackte) Überraschung verheißen. „Lassen wir uns alle überraschen, wie viel Nacktheit wir am Ende von mir sehen", so Sarah Joelle im RTL-Interview. lur

#windy Ein von Sarah Joelle (@sarah_joelle_) gepostetes Foto am 20. Nov 2016 um 3:37 Uhr

