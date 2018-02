2018-02-01 16:03:29.0

Belästigungsvorwürfe Sat.1 leitet interne Untersuchung wegen Wedel ein

Mehrere Frauen werfen Dieter Wedel sexuelle Übergriffe vor. Der Privatsender Sat.1 prüft jetzt, ob es interne Hinweise auf frühere Vorwürfe gegen den TV-Regisseur gab.

Man nehme die aktuellen Vorwürfe gegen Wedel sehr ernst und habe eine Untersuchung angestoßen, teilte Sat.1 in München mit. Wedel führte bei dem erfolgreichen Sat.1-Mehrteiler "Der König von St. Pauli" Regie.

"ProSiebenSat.1 lebt eine Unternehmenskultur, die jegliche Art von Diskriminierung, sexueller Gewalt und Machtmissbrauch untersagt", so der Sender. "Als Konzern haben wir eine moralische Verantwortung, unsere Mitarbeiter und die Mitwirkenden an unseren Produktionen vor sexueller Diskriminierung und Machtmissbrauch zu schützen." Deshalb würden auch bereits bestehende Vorkehrungen noch einmal überprüft. Das Ziel sei, Übergriffe so weit wie möglich auszuschließen beziehungsweise unmittelbar aufzuarbeiten.

Dieter Wedel weist die Vorwürfe bisher zurück.

Zuvor hatte schon die Produktionsfirma Bavaria Film angekündigt, die Zusammenarbeit mit Wedel zu untersuchen. Bavaria Film beziehungsweise Bavaria Fiction hatten mit Wedel "Der König von St. Pauli" und "Die Affäre Semmeling" realisiert. Der heute 75-jährige Regisseur wies die Anschuldigungen mehrerer Frauen, die von sexueller Belästigung bis zur Vergewaltigung reichen, bisher zurück.

Auch der Saarländische Rundfunk (SR) teilte vorige Woche mit, eine "Task Force" solle aufarbeiten, wie der Sender mit den 1981 erhobenen Vorwürfen gegen Wedel umgegangen sei. Die Schauspielerin Esther Gemsch, die für die von der damaligen SR-Tochterfirma Telefilm Saar (TFS) produzierte Serie "Bretter, die die Welt bedeuten" engagiert worden war, hatte in der Wochenzeitung "Die Zeit" einen mutmaßlichen Vergewaltigungsversuch Wedels 1980 geschildert. Ihre Vorwürfe sind in einem internen SR-Bericht dokumentiert. Man wisse leider nicht, warum damals niemand darauf reagiert habe, räumte der Sender ein. (dpa)