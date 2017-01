2017-01-24 21:50:39.0

Youtube Satire-Video: So lustig stellen sich die Niederlande Trump vor

Ein Satire-Video soll Donald Trump die Niederlande näher bringen - und strotzt nur so vor Anspielungen an Sprache und Skandale des US-Präsidenten. Im Netz ist es schon ein Hit.

Ein ganzes Meer als Schutz vor Mexiko, die beste Sprache in Europa und ein großartiger Ponypark: Nicht ganz ernst gemeint stellen sich die Niederlande dem neuen US-Präsidenten Donald Trump in einem Video vor. Gezeigt hat es der Satiriker Arjen Lubach in seiner Sendung "Zondag met Lubach" (Sonntag mit Lubach).

Im Internet ist das Satire-Video schon ein Hit und wurde auf Youtube in zwei Tagen schon über zwei Millionen Mal geklickt. Es strotzt nur so vor Anspielungen an Sprache und Skandale Trumps. Vor dem Video kündigte Satiriker Lubach in seiner Sendung an, die Niederlande dem neuen US-Präsidenten vorzustellen. "Und zwar auf eine Art und Weise, wie es ihm gefällt."

ANZEIGE

Satire-Video zeigt Trump die Vorzüge der Niederlande

Es folgt ein dreiminütiges englisches Video, das Lubach als eine Botschaft der niederländischen Regierung ausgibt und das zahlreiche Vorzüge der Niederländer vorstellt. Der Gründungsvater des Landes sei zum Beispiel Wilhelm von Oranien - eine Anspielung auf Trumps Teint, der immer wieder als orange beschrieben wird.

Wilhelm von Oranien habe außerdem jahrzehntelang gegen die Spanier gekämpft, die in dem Video auch beleidigt werden. Trumps Vorurteile gegen Mexikaner und sein Faible für Beleidigungen bedient das Satire-Video damit. Zudem hätten die Niederlande einen ganzen Ozean als Schutz vor Mexiko gebaut. "Und wir haben die Mexikaner dafür bezahlen lassen", heißt es weiter im Video.

Video ist voller Anspielungen auf Trump-Skandale

So geht das Satire-Video weiter, immer wieder wird der US-Präsident zitiert. Zum Beispiel beim Pony-Park-Slagharen: Man könne die Ponys reiten, daten, vor allem aber könne man sie "beim Pony anpacken". Eine Anspielung auf Trumps sexistische Äußerungen in einem Video, das im US-Wahlkampf im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Das Satire-Video schließt mit einer Bitte an Trump. Die Niederländer verstünden zwar, dass Amerika künftig an erster Stelle stehe. "Aber können wir eventuell sagen: Die Niederlande als Zweites. Ist das okay?" laj