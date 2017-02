2017-02-07 11:02:58.0

Berlin Saunabrand in Berlin: Notausgang war versperrt

Nach einem Brand in einem Saunaclub im Berliner Stadtteil Schöneberg wird weiter nach der Ursache gesucht. Feststeht, dass einer der Notausgänge verbarrikadiert war.

Nach dem Brand in einem Berliner Saunaclub suchen die Ermittler weiter nach der genauen Unglücksursache. Geprüft wird zudem, warum einer der Notausgänge im Erdgeschoss des Clubs an der Kurfürstenstraße im Stadtteil Schöneberg verbarrikadiert war, wie eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen sagte.

Es habe allerdings niemand versucht, durch diesen Notausgang zu flüchten. Die meisten Gäste hätten sich durch Rettungswege im Untergeschoss ins Freie retten können. Die Bild-Zeitung und die B.Z. hatten zuerst über die Notausgänge berichtet.

ANZEIGE

Vorsätzliche Brandstiftung wird ausgeschlossen

Bei der Suche nach der Brandursache schließt die Polizei eine vorsätzliche Brandstiftung inzwischen aus. Ermittelt werde, ob das Feuer in dem bei Schwulen beliebten Club durch Fahrlässigkeit verursacht wurde. In den verqualmten Räumlichkeiten waren am Sonntagabend drei Männer vermutlich an Rauchgasvergiftung ums Leben gekommen. Ihre Identität war zunächst unklar. Ein 48-jähriger wurde nach dem Feuer schwer verletzt in eine Klinik gebracht. dpa

Mehr zum Thema:

Drama in Saunaclub: Drei Menschen sterben bei Großbrand

Drei Tote und ein Schwerverletzter bei Brand in Saunaclub