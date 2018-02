  Schauspieler Bill Cosby trauert um seine Tochter  

US-Schauspieler Bill Cosby (80) trauert um seine 44 Jahre alte Tochter. Ensa Cosby sei einem Nierenleiden erlegen, sagte Cosbys Sprecher Andrew Wyatt der Deutschen Presse-Agentur am Montag. "Die Cosby-Familie dankt vielen Menschen für ihre Gebete für ihre geliebte und wunderschöne Ensa, die vor kurzem an einem Nierenleiden gestorben ist." Ensa Cosby habe schon länger gesundheitliche Probleme gehabt und auf eine Lebertransplantation gewartet, hieß es in Medienberichten.

The Cosby Family thanks many people for their prayers for their beloved and beautiful Ensa, who recently died... https://t.co/66FLhu5ESg