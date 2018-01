2018-01-10 19:12:00.0

#MeToo-Debatte Schauspielerin Catherine Deneuve: "Anmache ist kein Delikt"

Catherine Deneuve und 100 bekannte Französinnen warnen vor den Folgen der #MeToo-Kampagne. Sie befürchten, dass Männer in der Diskussion zu Hassobjekten werden. Von Birgit Holzer

Es sind berühmte, angesehene Frauen, die in Frankreich die Debatte um sexuelle Belästigung neu angeheizt haben. Die wohl bekannteste ist die Schauspielerin Catherine Deneuve – und sie ist nicht etwa eine Befürworterin der #MeToo-Debatte, die in den vergangenen Monaten Belästigungsvorwürfe gegen Regisseure, Schauspieler oder Politiker hervorgerufen hat.

Debatte um #MeToo - Catherine Deneuve spricht von Männerhass

In einem Gastbeitrag für die Zeitung Le Monde warnen Deneuve und ihre Mitstreiterinnen vor einem Feminismus im Zuge der #MeToo-Debatte, der Formen von „Männerhass“ annehme und Frauen damit erst recht in die Opferrolle dränge. Verfasst haben den Text mehrere französische Schriftstellerinnen. Zu ihnen gehört Catherine Millet, die mit ihrem expliziten autobiografischen Buch „Das sexuelle Leben der Catherine M.“ einen Bestseller-Erfolg hatte. 100 Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen und Journalistinnen unterzeichneten ihn.

„Vergewaltigung ist ein Verbrechen“, stellen die Frauen zunächst klar. „Aber weder ist die aufdringliche oder ungeschickte Anmache ein Delikt, noch ist Galanterie eine Macho-Aggression.“ Zwar habe der Skandal um den US-Filmproduzenten Harvey Weinstein ein legitimes Bewusstwerden über das Ausmaß der sexuellen Gewalt gegen Frauen durch Männer erlaubt. Doch sei in der Folge eine „Kampagne der Denunziationen und öffentlichen Anklagen einzelner Personen“ entstanden, die wie sexuelle Angreifer behandelt würden – auch wenn sie „nur“ ein Knie berührt oder versucht hätten, mal einen Kuss zu erhaschen. Das aber helfe den Frauen nicht, selbstbestimmt zu werden. Die empörten Reaktionen auf diese Worte blieben nicht aus.

„Schade, dass sich unsere große Catherine Deneuve diesem bestürzenden Text anschließt“, erklärte die frühere Umweltministerin Ségolène Royal. Die Ministerin für Frauenrechte, Marlène Schiappa, fand einige der Gedanken im Text „zutiefst schockierend“: Sie habe keinen Mann getroffen, der seinen Job verloren habe, weil er versehentlich das Knie einer Frau berührte.

Corinna Harfouch: Patriarchale Strukturen im deutschen Schauspiel

„Sobald die Geschlechtergleichheit voranschreitet, warnen uns gute Seelen sofort vor dem Risiko, ins Extrem zu verfallen“, erwiderte die Feministin Caroline de Haas in einem offenen Brief, den rund 30 Mitstreiterinnen unterzeichneten. Extrem sei, dass jeden Tag hunderttausende Frauen in Frankreich Opfer von Belästigungen würden, zehntausende von sexuellen Angriffen. Wie könne man sich – wie Deneuve – „nur einen einzigen Moment“ eine befreite Gesellschaft ausmalen, in der Frauen frei über ihren Körper verfügen, wenn jede zweite erklärt, bereits Opfer geworden zu sein?

Für Alice Coffin, Aktivistin bei der feministischen Organisation „La Barbe“ („Der Bart“), liegt in Frankreich noch viel im Argen. Das sei kulturell bedingt, sagt sie: „Bei uns ist die Toleranz gegenüber Männern, die ihre Machtposition ausnutzen, sehr hoch. Seit Jahrhunderten sind sie es gewöhnt, die Frauen zu dominieren. Das ist schwer abzubauen.“

In Deutschland, wo sich die Anschuldigungen gegen Regisseur Dieter Wedel häufen, hat sich nun auch Schauspielerin Corinna Harfouch geäußert. Die 63-Jährige sieht das Theater als „das letzte feudalistische System“. „Wenn man miteinander ins Boot springt und losfährt, zu arbeiten beginnt, gilt noch immer: ,Meuterei ist Untergang. Der Kapitän ist nicht absetzbar‘“, sagte die bekannte Charakterdarstellerin der Neuen Zürcher Zeitung.

#MeToo: Diese deutschen Stars erheben Vorwürfe Birgit Schrowange (59) berichtet, sie sei von einem Sendeleiter "dermaßen bedrängt und genötigt" worden, dass sie sich vor ihm ekelte. Die Folge: weniger Aufträge. Foto: Stephan Pick, MG RTL D/dpa

Das führe aber auch zu „patriarchalen Strukturen“. Mit Blick auf die #MeToo-Debatte sagte Harfouch: „Es geht um Macht und Machtmissbrauch und vor allem um die Scham der Frauen, darüber zu reden.“ Sie merke nach wie vor auch im Kollegenkreis, „wie man sich weiterhin über die Frauen lustig macht“.

