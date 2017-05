2017-05-20 06:43:00.0

ProSieben "Schlag den Star": Heute tritt Lena Gercke gegen Lena Meyer-Landrut an

Wird Model Lena Gercke über Sängerin Lena Meyer-Landrut triumphieren? Am Samstagabend kommt es in der ProSieben-Show "Schlag den Star" zum Duell der beiden Powerfrauen.

Wer blamiert sich bei "Schlag den Star" auf ProSieben? Wer kassiert als Siegerin 100.000 Euro? In bis zu 15 Spielrunden kämpfen Lena Gercke und Lena Meyer-Landrut am Samstag um den Spielshow-Thron. Dabei müssen die prominenten Kandidatinnen körperlichen Einsatz zeigen, aber auch Denksport-Aufgaben meistern.

"Schlag den Star 2017": Lena Gercke vs. Lena Meyer-Landrut

Die beiden Powefrauen teilen nicht nur denselben Vornamen, sondern haben auch eine in etwa gleich starke Reichweite in den sozialen Medien. Sie sind das Siegen gewöhnt, die eine bei Germany's Next Topmodel (GNTM), die andere beim Eurovision Song Contest (ESC). Bei "Schlag den Star" auf ProSieben kann es jedoch nur eine geben.

Vor der Show zeigen sich beide Kandidatinnen siegessicher, Lena Gercke fürchtet nur die Höhe. "Ich habe tatsächlich Höhenangst und wüsste nicht, ob ich mich durch ein solches Spiel durchkämpfen könnte." Lena Meyer-Landrut kündigte bereits "120 Prozent Einsatz" an.

Und sonst? Neben dem Duell der beiden "Lenas" gibt es auch ein musikalisches Programm. Die Schottin Amy MacDonald wird ihren Folk-Pop aus ihrem neuen "Under Stars" präsentieren. Die zweite Band bezeichnete sich einst als "größer als die Beatles" und feierte dieses Jahr ihr Comeback. Das Publikum kann sich auf Songs aus ihrem neuen Album "Good Times" freuen.

Elton führt durch "Schlag den Star" auf ProSieben

Kommentiert wird das Ganze erneut von Elmar Paulke. Die "deutsche Stimme des Dart-Sports" ist "fasziniert" von "Eins gegen Eins" Duellen - genau das mache für ihn "Schlag den Star" zu einer einzigartigen Show.

Als Gastgeber führt Elton durch den Abend. Der ehemalige Praktikant von Showmaster Stefan Raab ("TV Total") wird sich sicher nicht mit süffisanten Bemerkungen zurückhalten und so für noch mehr Stimmung sorgen. Das Duell zwischen Lena Gercke und Lena Meyer-Landrut beginnt am Samstag um 20.15 Uhr. ProSieben zeigt "Schlag den Star" live. AZ

