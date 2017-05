2017-05-21 06:43:00.0

ProSieben "Schlag den Star": Lena Meyer-Landrut besiegt Lena Gercke

Lena Gercke gegen Lena Meyer-Landruth - bei "Schlag den Star" gab es am Samstag ein Duell der Power-Frauen. Richtig spannend wurde es aber erst spät.

Lena Gercke gegen Lena Meyer-Landruth bei "Schlag den Star": Die beiden Powefrauen teilen nicht nur denselben Vornamen, sondern haben auch eine in etwa gleich starke Reichweite in den sozialen Medien. Sie sind das Siegen gewöhnt, die eine bei Germany's Next Topmodel (GNTM), die andere beim Eurovision Song Contest (ESC). Bei "Schlag den Star" auf ProSieben konnte es am Samstag jedoch nur eine geben.

So lange dauerte noch keine Ausgabe der Show: Erst nach zwei Uhr stand Lena Meyer-Landrut als Siegerin fest. Es war überraschend, dass es am Ende doch so lange dauerte - denn Lena Gercke war zwischenzeitig weit abgeschlagen.

"Schlag den Star" 2017: Lena Gercke holt erst spät gegen Lena Meyer-Landrut auf

Lena Meyer-Landrut erwischte den deutlich besseren Start. Die schwang sich besser von Seil zu Seil. Außerdem zeigte sie sich beim Schießen treffsicherer, erkannte mehr Getränke am Geschmack und sägte die passenden Gewichte genauer von Holzstämmen ab.

Spannung fehlte bei "Schlag den Star" lange, da das Duell zwischen Lena Gercke und Lena Meyer-Landruth zu unausgeglichen schien - doch dann schlug Gercke zurück.

Zuerst entschied sie das zehnte Spiel "Blamieren oder kassieren" für sich und hatte dann einen regelrechten Lauf, als sie auch noch besser Bälle in Körbe warf und Gegenstände schneller umdrehen konnte. Am Ende hatte sie Meyer-Landrut fast eingeholt und konnte ihr sogar den Matchball nehmen, als sie auf Fotos mehr Promis erkannte.

Lena Meyer-Landrut vs. Lena Gercke: "Schlag den Star" mit Entscheidung in Spiel 15

Und so wurde es plötzlich doch noch spannend bei "Schlag den Star". Am Ende ging es darum, welche Lena das ruhigere Händen hat: Die Aufgabe im Spiel 15 bestand darin, einzelne Holzstücke aus einem Turm zu ziehen, ohne dass dieser umfällt. Das lief so ab wie beim Spiele-Klassiker Jenga - nur dass der Turm deutlich größer war.

Beide Kandidatinnen hatten dabei Probleme - doch am Ende krachte der Turm bei Lena Gercke zusammen. Lena Meyer-Landruth holte damit doch den Sieg und ließ sich feiern.

Hier noch einmal Highlights vom Lena-Duell bei "Schlag den Star" im Video:

Lena Meyer-Landrut vs. Lena Gercke Es ging hoch her beim Duell der Power-Frauen zwischen Lena (Meyer-Landrut) und Lena Gercke. Und ein neuer Rekord wurde auch aufgestellt. Die spannungsgeladene Paarung hier nochmal ansehen -> https://zly.de/_bwDC Posted by Schlag den Star on Samstag, 20. Mai 2017

