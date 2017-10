  Schüsse in Las Vegas: Zahl der Toten steigt auf 50  

Ein Schütze hat bei einem Musikfestival in der US-Touristenmetropole Las Vegas 50 Menschen umgebracht und über 200 verletzt. Das teilte die Polizei am Montag im Bundesstaat Nevada mit. Zuerst hatte sie niedrigere Zahlen genannt.

Der Schütze feuerte demnach am späten Sonntagabend (Ortszeit) vom 32. Stockwerk eines Hotels an der berühmten Casino-Meile aus auf Besucher des Konzerts. Er sei gestellt und getötet worden. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen Mann aus Las Vegas handeln. Wie auf einer Pressekonferenz weiter mitgeteilt wurde, sucht die Polizei nach einer Frau, die den Schützen begleitet haben soll.

Zunächst war die Situation ziemlich unklar. Medienberichten zufolge sollen die Schüsse bei dem beliebten Route 91 Country Music Harvest Festival am Strip gefallen sein. Augenzeugen berichteten von Hunderten Schüssen bei dem Konzert mit rund 30.000 Besuchern. Viele Menschen hätten blutüberströmt am Boden gelegen, sagte ein junger Mann dem Sender CNN. Die Konzertbesucherin Cari Copeland Pearson sagte der Nachrichtenagentur dpa: "Wir krochen über Tote." Sie habe vielfache Schüsse gehört, vermutlich aus einem automatischen Gewehr.

Die Polizei rief die Bevölkerung per Twitter dazu auf, die Gegend nahe der Meile voller riesiger Casinos sowie dem Flughafen zu meiden. Sie schrieb auch, dass einige Flüge zum nahe gelegenen Flughafen der Stadt umgeleitet worden seien. Der bekannte Boulevard der Metropole, der sogenannte Strip, sei gesperrt worden.

We're investigating reports of an active shooter near/around Mandalay Bay Casino. Asking everyone to please avoid the area. #LVMPDnews