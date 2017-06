2017-06-21 16:32:59.0

Sarah Nowak Schwanger: So schön ist Ex-Playmate Sarah Nowak mit Baby-Bauch

Sarah Nowak ist schwanger. Anfang 2015 hat das Ex-Playmate beim "Bachelor" auf RTL die Liebe gesucht. Gefunden hat Nowak sie in Dominic Harrison. Jetzt erwartet das Paar ein Kind. Von Anika Zidar

Die Günzburgerin Sarah Nowak hat schon oft überrascht: Zuerst hat sie 2015 auf RTL den "Bachelor" Oliver Sanne bezirzt, sich dann für das Männermagazin "Playboy" ausgezogen und wurde Ende des Jahres 2015 sogar noch zum "Playmate des Jahres" gewählt. Die 26-Jährige weiß sich zu verkaufen. 2016 machte sie auch noch bei "Promi Big Brother" mit, doch spätestens jetzt dürfte bei Sarah Nowak Ruhe einkehren.

Baby erwartet: Sarah Nowak zeigt stolz ihren Babybauch

Denn die Günzburgerin hat ihre Liebe mittlerweile gefunden - und zwar in ihrem 24-jährigen Freund Dominic Harrison. Der ist jetzt schon etwas länger der starke Mann an der Seite des It-Girls. Und er bringt Sarah Nowak jetzt erst so richtig zum Strahlen. Denn von ihm erwartet das Ex-Playmate ihr erstes Baby. Ihren Babybauch hat Sarah Nowak jetzt auch ganz stolz auf Instagram präsentiert:

Sarah Nowak ist schwanger: Das ist der Mann an ihrer Seite

Der Bild-Zeitung bestätigte das Management von Sarah Nowak unterdessen: "Sie ist im fünften Monat schwanger. Es ist ein Wunschkind." Ob es ein Junge oder ein Mädchen werde, darüber ist allerdings nichts verraten worden.

Harrison und Nowak kennen sich seit 2015, am Anfang sei er ihr Personal Trainer gewesen. Im Mai 2016 machten die beiden ihre Beziehung öffentlich.