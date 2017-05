2017-05-03 20:05:00.0

"Das große Backen" Schwanger mit 42: Moderatorin Enie van de Meiklokjes erwartet erstes Kind

Babyboom bei "Das große Backen": Finalistin Melanie Müller erwartet ein Kind - und auch Moderatorin Enie van de Meiklokjes schwanger.

In den 1990er Jahren war sie eine der Ikonen des damals brandneuen Musikfernsehens. Nun - mit 42 Jahren - ist Enie van de Meiklokjes, die als Doreen Grochowski zur Welt kam, schwanger. Das bestätigte ihr Management am heutigen Mittwoch der Bild.

Die Moderatorin und ihr Mann, der dänische Musiker Tobias Staerbo heirateten 2014. Bisher reagierte sie ausweichend auf Nachfragen hinsichtlich eines gemeinsamen Kindes: "Ich kann mir so vielesvorstellen – ein Haus am Meer, ein Pony, also werden wir sehen," so eine ihrer Antworten.

ANZEIGE

Weitere Details zur Schwangerschaft von Enie van de Meiklokjes verriet das Management nicht. Vielleicht gibt es die ja schon heute abend. Sat.1 zeigt das Finale von "Das große Backen – Promispezial" heute ab 20.15 Uhr. Die Moderatorin: Enie van de Meiklokjes.

Ganze Folge von "Das große Backen" als Wiederholung

Sie haben die vergangene Folge verpasst? Auf der Seite von Sat 1. lassen sich ganze Folgen als Wiederholung nachholen: Über diesen Link gelangen Sie direkt auf die Seite.

Lesen Sie auch:

Finalistin im Babyglück: Melanie Müller ist schwanger

Kandidatin aus Gundelsheim bei "Das große Backen": Sie backt im TV um die Wette