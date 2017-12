2017-12-27 16:22:18.0

Genf Schweizer Polizist als "Raser" zu Bewährungsstrafe verurteilt

Ein Polizist in der Schweiz ist zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der Beamte ist durch eine 50er-Zone in Genf mit 132 Stundenkilometern gerast.

Weil er bei einer Verfolgungsjagd zu viel Gas gab, ist ein Schweizer Polizist zu einer Bewährungstrafe verurteilt worden. Das Bundesgericht, das höchste Gericht des Landes, bestätigte laut einer Meldung der Nachrichtenagentur SDA vom Mittwoch die Verurteilung zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung. Der Polizist war im Januar 2014 in Genf mit 132 Stundenkilometern durch eine Gegend gefahren, in der 50 Kilometer pro Stunde erlaubt sind.

Die Einsatzzentrale hatte damals einen Raser gemeldet, woraufhin der Polizeibeamte mit eingeschalteter Sirene und Blaulicht die Verfolgung aufnahm. Das Polizeigericht verurteilte den Beamten zu einer einjährigen Bewährungsstrafe wegen eines besonders schweren Verstoßes gegen die Verkehrsregeln, was in der Schweiz als "Raserdelikt" bezeichnet wird. Ein Berufungsantrag wurde vom Kantonsgericht in Genf abgewiesen, woraufhin der Polizist das Bundesgericht anrief.

ANZEIGE

Dieses stellte in seinem am Mittwoch veröffentlichten Urteil zwar fest, dass Polizisten sich nicht strafbar machen, wenn sie in einer dringenden offiziellen Mission und unter entsprechenden Warnsignalen am Steuer Verkehrsregeln verletzen. Aber der Polizist habe es an Vorsicht mangeln lassen und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. (afp)