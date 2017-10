2017-10-31 17:30:12.0

Großbritannien Scotland Yard ermittelt in mehreren Fällen gegen Weinstein

Das Scotland Yard ermittelt Medienberichten zufolge wegen mehrfacher sexueller Übergriffe gegen Filmproduzent Harveys Weinstein. Auch britische Politiker sind unter Druck.

Die britische Polizei ermittelt nach übereinstimmenden Medienberichten wegen sexueller Übergriffe auf sieben Frauen gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein. Es soll dabei um Taten gehen, die von den frühen 80er Jahren bis 2015 stattgefunden haben. Zwei Frauen berichteten demnach von mehrfachen sexuellen Übergriffen durch Weinstein. Scotland Yard wollte auf Anfrage am Dienstag den Namen Weinstein nicht bestätigten, veröffentlichte aber eine Mitteilung zur "Operation Kaguyak", aus der die Medien zitierten.

Mehrere Dutzend Frauen hatten vor allem in den USA dem Filmproduzenten zuvor sexuelle Belästigung bis hin zur Vergewaltigung vorgeworfen. Weinstein streitet nicht einvernehmlichen Sex ab (auch in den USA wird bereits ermittelt).

ANZEIGE

Die britische Premierministerin Theresa May forderte unterdessen wirkungsvollere Maßnahmen gegen sexuelle Übergriffe im Parlament. Sie habe Vertrauen in ihre Regierung, sagte ein Sprecher am Dienstag in London. Zuvor waren Vorwürfe gegen Abgeordnete laut geworden.

Britischer Staatssekretär unter Druck

Auch Verteidigungsminister Michael Fallon geriet unter Druck, als ein 15 Jahre alter Vorfall bekannt wurde: Er hatte damals bei einem Dinner einer Journalistin wiederholt ans Knie gefasst. Die Frau nahm dies gelassen und twitterte nun: "Meine Knie blieben intakt." Nach Angaben des Regierungssprechers wird der Vorfall nicht untersucht.

Diese Frauen werfen Harvey Weinstein Belästigung vor Machte mit ihrem Bekenntnis, dass Harvey Weinstein sie sexuell belästigt haben soll, anderen Frauen Mut, ihr Schweigen zu brechen: Ashley Judd. Foto: Mike Theiler, dpa

Außerdem soll ein Staatssekretär seine Assistentin damit beauftragt haben, Sex-Spielzeug zu kaufen. Gegen ihn läuft nach Regierungsangaben jetzt ein Disziplinarverfahren.

Laut Times zirkuliert unter Mitarbeitern der konservativen Fraktion des britischen Unterhauses eine Liste mit fast 40 Abgeordneten, darunter mehrere Regierungsmitglieder, gegen die es Vorwürfe wegen "unangemessenen Verhaltens" geben soll. dpa