2017-01-30 10:52:56.0

Bachelor 2017 Sebastian Pannek im Porträt: Das ist der neue Bachelor bei RTL

Sebastian Pannek ist der Bachelor 2017. Bei RTL sucht er unter 22 Kandidatinnen die Richtige. Wie der 30-Jährige privat tickt und wie er sich seine Traumfrau vorstellt.

Jung, erfolgreich, gutaussehend: Die Voraussetzungen bei Sebastian Pannek stimmen - so viel kann man vorwegnehmen. Der 30-Jährige ist der neue Bachelor in der gleichnamigen Sendung bei RTL. Ab 1. Februar zeigt der Sender, wie der Junggeselle unter 22 Kandidatinnen seine Herzensdame sucht.

Sebastian Pannek ist bereits der siebte Bachelor, den RTL ins Rennen schickt. "Ich wurde angeschrieben – und dann nahm die Sache Ihren Lauf", verriet er im Interview. Überlegen musste er aber offenbar nicht lange. "Ich denke, wenn man als Mann die Möglichkeit bekommt, 22 Frauen bei tollen Dates kennenzulernen, sollte man die Chance nutzen."

Geboren und aufgewachsen ist Sebastian Pannek in Unna im Ruhrgebiet. Inzwischen wohnt er in Köln und betreibt mit seinem Onkel, dem ehemaligen Fußballprofi Peter Peschel, eine Werbeagentur, die mittelständische Unternehmen bei ihrer Online-Präsenz berät. Daneben arbeitet der 30-Jährige als Model für namhafte Marken wie Marc O’Polo und Just Cavalli oder als Werbegesicht für Opel, REWE oder Motel One.

Bachelor Sebastian Pannek wollte Fußball-Profi werden

Privat steht Sebastian Pannek auf Bewegung - egal ob Reisen oder Sport. "Ich bin sicher keine Couch-Potato", betont er. Bei „Rot Weiß Ahlen“ kickte er jahrelang in der Junioren-Bundesliga und träumte davon, Fußballprofi zu werden. Eine Schulterverletzung ließ den Traum platzen. Heute schlägt sein Herz für Borussia Dortmund.

Der 30-Jährige beschreibt sich selbst als ehrgeizig, abenteuerlustig, locker, gutmütig - und absoluten Familienmenschen. Bisher hatte er vier Beziehungen, die längste hielt sieben Jahre. Inzwischen ist er seit knapp eineinhalb Jahren Single - wider Willen: „Ich bin jetzt 30 Jahre alt und um mich herum entstehen Ehen und Familien. Bei mir hat es leider noch nicht geklappt."

Und wie sollte die Frau an seiner Seite sein? Auch da hat der neue Bachelor klare Vorstellungen. Humorvoll, zielstrebig, offen und loyal soll sie sein. "Zudem unternehmenslustig und auch motiviert, an der Beziehung zu arbeiten, wenn es mal nicht so gut läuft. Heutzutage wird zu schnell aufgegeben." drs