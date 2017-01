  Sheriff: Mehrere Tote nach Schüssen auf Flughafen Fort Lauderdale  

Auf dem Flughafen der Stadt Fort Lauderdale in Florida hat ein Schütze fünf Menschen getötet. Entsprechende Medieninformationen bestätigte das Büro des zuständigen Sheriffs.

Bei dem Schützen handelt es sich nach Informationen von Senator Bill Nelson um einen 26 Jahre alten Mann. Er soll nach zunächst unbestätigten Informationen Nelsons einen Ausweis der Streitkräfte bei sich gehabt haben. Nach Behördenangaben wurden acht weitere Menschen verletzt. Der Schütze wurde festgenommen. Der künftige US-Präsident Donald Trump erklärte via Twitter, er beobachte die Situation.

Die Schüsse seien im Bereich der Gepäckausgabe des Terminals 2 des Flughafens gefallen, berichtete der Sender NBC. Der Sheriff des Broward County teilte mit, die Suche nach Verdächtigen gehe weiter, nachdem es unbestätigte Berichte über weitere Schüsse am Flughafen gegeben habe. Der Flughafen sei bis auf Weiteres geschlossen worden.

Als einer der Ersten hatte der frühere Regierungssprecher von Präsident George W. Bush, Ari Fleischer, über den Kurznachrichtendienst Twitter von der Situation berichtet. Er befand sich demnach zum Zeitpunkt des Vorfalles auf dem Flughafen.

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running.