2017-06-09 16:16:00.0

Kritik "Sherlock": "Das letzte Problem" ist ein richtiges Psycho-Spiel

"Sherlock" muss sich im Finale von Staffel 4 einer Gegnerin stellen, die intelligenter ist als er. Folge 3 "Das letzte Problem" hat packende Höhepunkte - und Schwächen. Eine Kritik Von Sascha Geldermann

Für Sherlock (Benedict Cumberbatch) und Watson (Martin Freeman) ist Staffel 4 ein dunkles Kapitel voller Tragödien. Das ändert sich auch in Folge 3 mit dem Namen "Das letzte Problem" nicht, die am Sonntag ab 21.45 Uhr in der ARD läuft. Denn Sherlock muss sich einem Trauma aus seiner Kindheit stellen - er tritt gegen seine Schwester an, deren Existenz er nach schlimmen Ereignissen verdrängt hatte.

Eurus (Sian Brooke) ist intelligenter als Sherlock - und das heißt wirklich etwas. Ihre Mischung aus Hochbegabung und Gewalttätigkeit macht sie so unkontrollierbar, dass sie auf einer geheimen Gefängnisinsel weggesperrt wurde. Sherlock konfrontiert sie dort zusammen mit seinem Bruder Mycroft (Mark Gatiss) und Watson - merkt aber zu spät, dass Eurus ihm eine Falle gestellt hat.

Damit beginnt ein Psycho-Spiel auf der Insel, bei dem der Detektiv und seine Begleiter scheinbar schon verloren haben. Auch ein altbekannter Bösewicht spielt dabei eine Rolle, der mit Eurus zusammenarbeitet. Sherlock muss seine ganze Intelligenz aufwenden und dabei sein Kindheitstrauma überwinden.

"Das letzte Problem": Sherlock, Watson und Mycroft überzeugen als Team

Staffel 4 von "Sherlock" reicht nicht an die Qualität der Serienanfänge heran - auch weil die Autoren den Charakteren in jeder Folge persönliche Tragödien aufladen, die oft übertrieben wirken und eine größere Rolle spielen als die eigentlichen Fälle. Auch "Das letzte Problem" wird sehr persönlich, in diesem Fall funktioniert das aber besser als in den ersten beiden Folgen von Staffel 4.

Eurus ist eine interessante Gegnerin, die Sherlock in ein spannendes Psycho-Spiel verwickelt. Er muss seine ganze Intelligenz einsetzen, um sich aus scheinbar auswegslosen Situationen zu befreien. Die Autoren haben sich einige überraschende Wendungen und packende Momente einfallen lassen, die im beklemmenden Setting der Gefängnisinsel gut funktionieren.

Dass "Das letzte Problem" die beste Folge einer schwachen Sherlock-Staffel 4 ist, liegt aber vor allem an der gelungenen Dynamik der Protagonisten. Anders als in den vorherigen Folgen wirken Sherlock und Watson wieder wie ein eingespieltes Team - das überraschend gut von Mycroft ergänzt wird. Trotz aller Beklemmung und Tragik macht es Spaß, die drei eigensinnigen Charaktere dabei zu beobachten, wie sie sich gegen eine übermächtige Gegnerin wehren.

Sherlock: "Das letzte Problem" hat Schwächen - beendet Staffel 4 aber würdig

Doch auch "Das letzte Problem" hat Schwächen. So ist es nicht schlüssig, dass Eurus auf der Gefängnisinsel so viel Macht besitzt. Ihre Fähigkeiten der Manipulation wirken übernatürlich und passen nicht so recht zu einer Serie, in der Logik so eine große Rolle spielt.

Misslungen ist außerdem das Ende des Psycho-Spiels, das seinen Höhepunkt in einer Wendung findet, die völlig unglaubwürdig und überdreht wirkt. Der über drei Folgen von Staffel 4 aufgebaute Handlungsstrang wird damit etwas unbefriedigend aufgelöst.

Ob "Sherlock" mit einer Staffel 5 zurückkehrt, steht noch nicht fest. Sollte "Das letzte Problem" als Folge 3 von Staffel 4 gleichzeitig der letzte Fall gewesen sein, hätte die gefeierte Serie kein perfektes Finale bekommen - insgesamt aber doch ein würdiges.

Die "Sherlock"-Folge "Das letzte Problem" läuft am Sonntag, 11. Juni, ab 21.45 Uhr in der ARD. Mehr Eindrücke liefert dieser englischsprachige Trailer: