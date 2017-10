2017-10-02 15:34:00.0

Las Vegas So lief die Bluttat in Las Vegas mit mindestens 58 Toten ab

In Las Vegas fallen bei einem Konzert Schüsse. Der Schütze hatte laut FBI keine Verbindungen zu Terror-Organisationen. Der Hintergrund ist weiter unklar.

Ein Schütze hat bei einem Musikfestival in der US-Touristenmetropole Las Vegas mindestens 58 Menschen umgebracht und mehr als 500 verletzt. Das teilte die Polizei am Montag im Bundesstaat Nevada mit. Zuvor hatten die Beamten niedrigere Zahlen genannt. Nie zuvor in der Kriminalgeschichte der USA kamen bei einem derartigen Verbrechen mehr Menschen ums Leben. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamiert die Tat für sich. Demnach sei der mutmaßliche Täter vor einigen Monaten zum Islam konvertiert. Die US-Bundespolizei FBI widersprach dem. Nach ersten Erkenntnissen stehe die Tat nicht in Zusammenhang mit einer international agierenden Terrororganisation.

Sie lauschten gerade fröhlich dem Gesang von Jason Aldean, einem Country-Künstler, der im Rahmen des Festivals Route 91 Harvest aufgetreten war. Tausende mussten mit ansehen, wie neben ihnen Menschen starben, von tödlichen Kugeln getroffen. Die furchtbare Bilanz: Mindestens 50 Menschen sind tot, mehr als 500 werden verletzt - viele von ihnen schwer. Es ist das schlimmste Verbrechen in der neueren Geschichte der USA. Im vergangenen Jahr hatte ein Schütze in einer Diskothek in Orlando im Bundesstaat Florida um sich geschossen. Damals starben 49 Menschen.

Selbst eine Metropole wie Las Vegas stößt angesichts der Dimensionen an ihre Grenzen. Die Blutkonserven werden knapp, Sheriff Joseph Lombardo fordert die Menschen auf, ihr Blut zu spenden. Die Notaufnahmen der Krankenhäuser gelangen an ihre Kapazitätsgrenzen. Ärzte, Krankenschwestern, kommen aus dem Urlaub zurück, um zu helfen.

Polizei und Einsatzkräfte machen einen Ausnahmejob. Sheriff Lombardo wird zum Gesicht des Hilfseinsatzes. Die ganze Nacht lang und bis weit in den Montag hinein tritt der erfahrene Polizist alle zwei Stunden vor die Medien. Die Nation, die Welt soll wissen, was in seiner Stadt passiert ist. Im Mandalay Bay Hotel, wo einst Wladimir Klitschko boxte und weltweit beachtete Shows stattfinden.

Mutmaßlicher Täter hatte offenbar mehr als zehn Gewehre bei sich

Nach Lage der Dinge hatte sich der Verdächtige, der 64 Jahre alte Stephen Paddock, im 32. Stock des Mandalay Bay Hotels eingemietet - möglicherweise schon mit dem Ziel, zu töten. Mehr als zehn Gewehre hatte er bei sich, erklärt Lombardo. Sonst nichts. Seine 62 Jahre alte Begleiterin, nach der die Polizei zunächst gesucht hatte, war nicht bei ihm. "Nach unseren Erkenntnissen war sie nicht im Land", sagt Lombardo. Ein Bekenntnis des Islamischen Staates (IS), der Attentäter sei ein Terrorist des Netzwerkes, erweist sich zunächst als nicht stichhaltig. Es gebe keine Hinweise auf eine Verbindung zu irgendeiner internationalen Terrororganisation, teilt die Bundespolizei FBI mit.

Wie aus dem nichts eröffnet der Täter am Sonntagabend gegen 22 Uhr Ortszeit mit einer automatischen Waffe, vermutlich einem Sturmgewehr, das Feuer. Das Fenster seines Hotelzimmers hat er zuvor mit einem Hammer eingeschlagen. Mehr als 20.000 Menschen haben sich zu diesem Zeitpunkt an der Casino-Meile versammelt (zunächst war von 30.000 Besuchern die Rede). Minutenlang fallen Schüsse, erzählen Augenzeugen. Von zehn bis 15 Minuten ist die Rede. Ohrenbetäubend tönt das Stakkato der Schüsse durch die Flucht des Las Vegas Strips. "Die Menschen warfen sich auf den Boden, sie lagen übereinander", erzählt eine Frau weinend im Sender CNN. Einige seien verzweifelt unter Autos gekrochen, um Schutz zu finden.

Nach Ansicht eines Experten der US-Bundespolizei FBI konnte der Schütze so viele Menschen töten, weil er aus einer erhöhten Position heraus schoss. Da rund 22.000 Menschen auf engem Raum zusammengestanden hätten, "musste er nur auf die Mitte zielen und den Abzug drücken", sagte James Gagliano, FBI-Agent im Ruhestand, dem Sender CNN. Zudem habe die Position des Schützen Verwirrung verursacht. Wenn ein Schütze aus einer erhöhten Position schieße, "weiß niemand, wo die Schüsse herkommen", sagte Gagliano. "Menschen sind nicht darauf trainiert, nach oben zu gucken."

Kurz nach den Schüssen stürmen Spezialkräfte das Hotel, sprengen die Tür zum Zimmer des Verdächtigen frei. Schon kurz zuvor, so schildert es der Sheriff, hatte Paddock seine Waffe gegen sich selbst gerichtet. Sein Motiv ist auch zwölf Stunden nach der Tat noch völlig unklar. "Wir haben keine Ahnung, wie er so etwas tun konnte", sagt der Bruder des mutmaßlichen Täters US-Medien. Paddock zeigte sich bisher als weitgehend unbescholtener Bürger. Die Polizei fand lediglich einen Eintrag in seiner Kartei, der Jahre zurückliegt, ein Verkehrsdelikt. Paddock lebte rund 80 Meilen nördlich von Las Vegas, offenbar ein unauffälliges Leben. Die Polizei geht davon aus, dass Paddock alleine gehandelt hat.

Bluttat in Las Vegas: Sind zu laxe Waffengesetze schuld?

Die Gewalttat von Las Vegas dürfte in den USA die Debatte um den Zugang zu Schusswaffen wieder neu eröffnen. Nevada zählt zu den Staaten mit laxeren Regulierungen für Waffenbesitz, Schusswaffen dürfen dort offen getragen werden. Einem Volksentscheid im vergangenen Jahr, dass zumindest Personenüberprüfungen beim Verkauf von Schusswaffen stattfinden müssen, widersprach der Generalstaatsanwalt des Staates.

Nun mehren sich die Stimmen nach einem Verbot wieder. "Wir dürfen nicht taub sein bei solchen Massakern, die so viele Leben in so kurzer Zeit auslöschen können", teilte am Montag die Senatorin des Bundesstaats Kalifornien, Dianne Feinstein mit. "Es sollte jeden Amerikaner schocken, dass jedes Individuum mit leichtem Zugang zu Waffen und Munition, solche Verwüstungen auslösen kann."

Die Demokratin rief zum "tiefen Nachdenken" über die Umstände auf und forderte, Konsequenzen zu ziehen. Auch weitere Demokraten forderten härtere Waffengesetze. Elizabeth Warren, Senatorin des Bundesstaats Massachusetts, betonte: "Gedanken und Gebete sind nicht genug." Tragödien wie in Las Vegas seien viel zu oft passiert. "Wir brauchen eine Debatte, wie die Waffengewalt zu stoppen ist."

US-Präsident Donald Trump sagte in einer ersten Stellungnahme im Weißen Haus, er werde am Mittwoch nach Las Vegas reisen, um Polizei und Familien der Opfer zu treffen. Er sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus und nannte die Tat das "pure Böse". Der Präsident rief die Amerikaner in der Stunde der Trauer zur Einigkeit und zum Zusammenhalt auf. "Im Augenblick der Tragödie kommt Amerika als Einheit zusammen."

Massaker in Las Vegas: Die deutschen Reaktionen

Das Auswärtige Amt konnte am Montag zunächst noch keine Auskunft darüber geben, ob unter den Opfern deutsche Staatsbürger sind. "Unsere Kolleginnen und Kollegen der Botschaft Washington sind in engem Kontakt mit den US-Behörden und versuchen, Informationen zu sichern", hieß es. Währenddessen reagierte Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Bestürzung auf die schrecklichen Ereignisse aus Las Vegas. "Mit Erschütterung habe ich die Nachrichten aus Las Vegas vernommen, wo bei einer Schießerei viele Menschen ihr Leben verloren und unzählige weitere verletzt wurden", schrieb sie am Montag in einem Kondolenztelegramm an US-Präsident Donald Trump. dpa/afp/AZ

