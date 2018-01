2018-01-08 21:51:40.0

Britische Royals So schick geht Prinzessin Charlotte in den Kindergarten

Für ihren ersten Tag im Kindergarten hat sich Prinzessin Charlotte hübsch gemacht. Fotos zeigen sie im weinroten Mäntelchen. Die Bilder machte aber kein professioneller Fotograf.

Anmutig schreitet die kleine Prinzessin die Palaststufen hinunter. An ihrem ersten Tag im Kindergarten wirkt ihr Look einfach perfekt. Ihr rosé-farbener Schal ist auf den Ton des Rucksacks abgestimmt, der weinrote Kindermantel ist in der Farbe der Schühchen gehalten und sogar die grauen Strumpfhosen sind ein Hingucker. Als sich Charlotte auf eine Stufe des Palastaufgangs setzt und verschmitzt in die Linse lächelt, kann das Fotografenglück nicht größer sein.

Doch Moment mal... Die Bilder, die die britischen Royals diesmal auf Facebook, Twitter und Instagram gepostet haben, stammen gar nicht von einem professionellen Fotografen. Wie auf dem offiziellen Account zu lesen ist, hat Charlottes Mama, Herzogin Kate, die besonderen Momente für ihre kleine Tochter selbst festgehalten.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte at Kensington Palace this morning. pic.twitter.com/dDIOZdA7aM ANZEIGE — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 8. Januar 2018

Dabei ist Prinzessin Charlotte mit ein paar Tagen Verspätung in ihre Kindergarten-Zeit gestartet. Ihren ersten offiziellen Tag als Kindergarten-Kind hätte sie eigentlich schon am vergangenen Donnerstag gehabt. Da war die Familie allerdings noch bei Charlottes Großeltern, den Middletons, in Berkshire. (zian)