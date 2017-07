2017-07-15 13:17:27.0

Thylane Blondeau So sieht "das schönste Mädchen der Welt" heute aus

Medien nannten Thylane Blondeau vor Jahren "das schönste Mädchen der Welt". 2011 sorgte ein Cover mit dem Kindermodel für mächtig Trubel. Heute ist Thylane Blondeau 16.

Thylane Blondeau lief schon mit vier Jahren für Star-Designer Jean Paul Gaultier über den Laufsteg. Vor fünf Jahren schaffte es das französische Mädchen, das an der Elfenbeinküste geboren wurde, auf das Cover der französischen Vogue. Das löste einen Skandal aus.

Die damals elf Jahre alte Thylane Blondeau wurde geschminkt und mit High Heels in einer Lolita-Pose in Szene gesetzt. "Darf man ein Kind so sexy präsentieren?", fragten Medien weltweit. Schon lange zuvor hatten sie Thylane Blondeau auch "das schönste Mädchen der Welt" genannt. Mit ihren langen Haaren, den blauen Augen und dem Schmollmund fiel das kleine Mädchen auf.

Und heute? Mittlerweile ist Thylane Blondeau 16 Jahre alt. Sie arbeitet erfolgreich als Model, unter anderem für L'Oréal Paris. Unter Vertrag steht sie bei der Agentur IMG Models, die auch Supermodels wie Kate Moss und Gigi Hadid betreut. Auch in kleineren Filmrollen war Thylane Blondeau bereits zu sehen.

Thylane Blondeau auf Instagram

In sozialen Netzwerken lässt die junge Französin die Welt an ihrem Modelalltag teilhaben. Allein auf Instagram hat sie über 1,3 Millionen Follower. AZ

