2017-09-24 08:58:39.0

Todesfall Soul-Sänger Charles Bradley gestorben

Charles Bradley ist tot: Der Soul-Sänger starb im Alter von 69 Jahren nach einem langen Kampf gegen Krebs.

Der Soul-Sänger Charles Bradley ist tot. Nach einem langen Kampf gegen den Krebs starb er am Samstag in New York im Kreise seiner Familie, Freunde und ehemaligen Band-Mitglieder, wie das Magazin Billboard unter Berufung auf sein Management berichtete. Er war 69 Jahre alt.

Auf des Webseite des Künstlers stand am Abend auf schwarzem Grund "Charles Bradley 1948-2017". In einer Mitteilung auf seinem Twitter-Account war zu lesen: "Schweren Herzens geben wir den Tod von Charles Bradley bekannt. Wir danken Euch für Eure Gedanken und Gebete in dieser schwierigen Zeit". dpa