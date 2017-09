2017-09-30 18:01:52.0

Joy Fleming Soulsängerin Joy Fleming ist tot

Die Soulsängerin Joy Fleming ist am Mittwoch in Alter von 72 Jahren in Hilsbach gestorben. Sie sei "auf der Couch friedlich eingeschlafen", so ihr Sohn Bernd Liebenow.

Joy Fleming im Jahr 1975. Foto: Georg Göbel (dpa)