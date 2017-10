2017-10-14 12:52:36.0

Deutschland "Spiegel": Kohl-Witwe alleinige Erbin des verstorbenen Altkanzlers

Im angespannten Verhältnis zwischen den Kohl-Söhnen und der Witwe setzt es nun einen weiteren Tiefpunkt. Wie der "Spiegel" berichtet, ist Maike Kohl-Richter die Alleinerbin.

Die Witwe des verstorbenen Altkanzlers Helmut Kohl, Maike Kohl-Richter, ist nach Spiegel-Informationen die Alleinerbin des im Juni verstorbenen CDU-Politikers. Dies gehe aus dem Erbschein hervor, den das Nachlassgericht in Ludwigshafen am Rhein am 10. August ausgestellt habe, berichtete das Nachrichtenmagazin am Samstag. Bislang war in der Öffentlichkeit nichts über die Erbfolgeregelung bekannt.

Ein weiterer Tiefpunkt im schwierigen Verhältnis zwischen Witwe und Söhnen

Das Verhältnis zwischen Kohls zweiter Ehefrau und seinen Söhnen aus erster Ehe, Walter und Peter, gilt als zerrüttet. So blieb Walter Kohl der Beisetzung seines Vaters im Dom zu Speyer fern - er gab an, dies hätte nicht dem Willen Helmut Kohls entsprochen. Das angespannte Verhältnis zwischen den Kohl-Söhnen und der Witwe wurde bereits deutlich, als Walter Kohl kurz nach dem Tod des Altkanzlers offenbar Hausverbot im eigenen Elternhaus erhalten hatte. Maike Kohl-Richter kommuniziert lediglich über ihren Anwalt mit den Kindern.

Walter Kohl hatte vor einigen Wochen in einer Talkshow gesagt, es habe noch zu Lebzeiten Kohls eine "juristische Klärung" der Erbfrage innerhalb der Familie gegeben. An wen das Erbe aber schließlich gehen sollte, ließ er offen.

Mit der Alleinerben-Regelung haben die Söhne Anspruch auf einen Pflichtteil. Zum Nachlass Kohls zählen unter anderem Akten, auf die das Bundesarchiv Anspruch erhebt. afp/AZ