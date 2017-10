2017-10-10 10:41:00.0

"Die letzten Jedi" "Star Wars 8"-Trailer: Ein gebrochener Luke Skywalker

"Star Wars: Die letzten Jedi": Im Dezember geht die Filmreihe weiter. Nun gibt es einen neuen Trailer zu "Star Wars 8". Vorsicht: Spoiler!

Foto: David James/Lucasfilm Ltd. & TM, dpa (Archiv)

"Star Wars 8" schließt direkt an die Geschichte der Vorgängers an, der vor zwei Jahren in den Kinos lief. Rey (Daisy Ridley) trifft auf Luke Skywalker (Mark Hamill). Dabei erlebt sie eine Enttäuschung: Der ehemalige Held ist mittlerweile ein gebrochener Mann, der glaubt, dass das Ende der Jedi-Ritter gekommen ist.

Eigentlich hatte Rey auf seine Hilfe gehofft - doch schnell wird ihr klar, dass sie diese nicht so einfach bekommt. Könnte sie damit in Richtung der dunklen Seite der Macht getrieben werden? Der Trailer deutet das an.

Carrie Fisher ist auch nach ihrem Tod Leia Organa

Der zweieinhalb Minuten lange Trailer zu die "Die letzten Jedi" zeigt auch die anderen Helden der Filmreihe - darunter Carrie Fisher als Leia Organa. Die Schauspielerin war im Dezember im Alter von 60 Jahren gestorben. Sie hatte die Szenen für "Star Wars 8" vorher aber noch abgedreht, sodass sie in dem Film unverändert eine wichtige Rolle einnimmt.

Natürlich kehrt auch John Boyega als Finn zurück, während Snoke (Andy Serkis) und Kylo Ren (Adam Driver) einmal mehr die dunkle Seite der Macht verkörpern. Hier der Trailer zu Episode VIII, der natürlich weitere Spoiler enthält:

"Star Wars 8": Trailer zu "Die letzten Jedi"

Trailer: "Star Wars 8" mit Kinostart im Dezember - Ticketvorverkauf gestartet

"Star Wars 8" läuft ab dem 14. Dezember in den Kinos. Es handelt sich um den zweiten Teil einer neuen Trilogie. Der Ticketvorverkauf ist am 10. Oktober gestartet. Fans können sich damit jetzt schon eine Karte sichern.

Ende 2019 soll die Trilogie abgeschlossen werden, womit der Rhythmus von zwei Jahren beibehalten wird. Im September wurde bekannt, dass Regisseur J.J. Abrams für Teil 9 zurückkehren wird, nachdem er schon für Episode XII "Das Erwachen der Macht" verantwortlich war. Eigentlich sollte Colin Trevorrow Regie führen, der aber nach Streit mit den Produzenten das Projekt verlassen hatte.

Neben den "Star Wars"-Teilen 8 und 9 wird die Filmreihe auch mit mehreren Spin-offs fortgeführt. "Rogue One" war bereits im vergangenen Jahr erfolgreich. Im kommenden Jahr kommt ein Film in die Kinos, der die jungen Jahre von Han Solo zeigen soll. AZ