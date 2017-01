2017-01-20 07:26:00.0

Cousin von George Clooney Star aus "Navy CIS": Schauspieler Miguel Ferrer ist tot

Der US-Schauspieler Miguel Ferrer ist gestorben. Er erlag einem Krebsleiden. Bekannt war er vor allem durch seine Serienrolle in "NCIS: Los Angeles".

Der amerikanische Schauspieler Miguel Ferrer ist tot. Wie die Filmblätter Variety und Hollywood Reporter berichteten, erlag Ferrer am Donnerstag in seinem Zuhause in Los Angeles einem Krebsleiden. Er wurde 61 Jahre alt.

Ferrer, Sohn von Oscar-Preisträger Jose Ferrer und der Sängerin und Schauspielerin Rosemary Clooney, begann seine Karriere in den 1980ern. Er war aus Filmen wie «Robocop», «Alf - Der Film», «Traffic - Macht des Kartells» und «Iron Man 3» bekannt. Er spielte auch in zahlreichen TV-Serien mit, in «NCIS: Los Angeles» hatte er eine Hauptrolle und spielte Owen Granger. In «Crossing Jordan» spielte er Jahre lang die Rolle des Dr. Garret Macy. Auch in «Twin Peaks» und weiteren Serien war der Schauspieler zu sehen.

Ferrer war ein Cousin von Hollywood-Star George Clooney. Dem Hollywood Reporter sagte dieser: "Miguel machte die Welt leuchtender und lustiger. (...) Wir werden ihn immer lieben." dpa