2017-01-30 17:32:00.0

Bachelor 2017 Start, Drehort, Sendetermine: Bachelor 2017 im Schnellcheck

Am 1. Februar startet bei RTL der Bachelor 2017. Wie tickt Junggeselle Sebastian Pannek? Wer sind die Kandidatinnen? Und wann und wo läuft die Sendung? Die Antworten gibt's hier.

Der Bachelor geht in die siebte Staffel. Hier gibt's alle Infos, damit sie beim Start der Sendung am 1. Februar mitreden können. Alle aktuellen News zur Show gibt's zudem in unserem Blog.

Der Bachelor: Wer ist Sebastian Panneck?

Der 30-Jährige wohnt in Köln, ist Model und Inhaber einer Werbeagentur - und seit knapp eineinhalb Jahren Single. Er hat keine Kinder. Seine Hobbies sind Reisen, Lesen, Fußball und Beachsoccer. Ein ausführliches Porträt über Sebastian Pannek finden Sie hier.

Dieser Traummann sucht seine große Liebe 😍🌹💕 Posted by Der Bachelor on Sonntag, 29. Januar 2017

Die Kandidatinnen: Wer kämpft um den Bachelor?

22 Single-Damen schickt RTL in die Sendung. Ob Kosmetikerin, Flugbegleiterin, Dolmetscherin oder Musicaldarstellerin - es sind wieder die unterscheidlichsten Charaktere dabei. Wer die Frauen sind, #http://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Bachelor-Kandidatinnen-2017-Die-22-Teilnehmerinnen-in-der-Uebersicht-id40234962.html#

Die Kandidatinnen beim Bachelor 2017 22 Kandidatinnen kämpfen um das Herz des Bachelor 2017 - darunter Miss München und Miss Nürnberg. Alle Teilnehmerinnen auf einen Blick. Foto: RTL / Marie Schmidt

Bachelor 2017: Start, Finale und Sendungstermine

RTL sendet die siebte Staffel immer mittwochs in insgesamt acht Doppelfolgen a 120 Minuten. Los geht's am 1. Februar um 20.15 Uhr. Die letzte Rose wird im Finale am 22. März vergeben. Eine Woche später folgt mit dem "Großen Wiedersehen" der Abschluss der Staffel - und die Antwort auf die Frage: Sind der Bachelor und seine Gewinnerin noch ein Paar?

Folge 1: 1. Februar, 20:15

Folge 2: 8. Februar, 20:15

Folge 3: 15. Februar, 20:15

Folge 4: 22. Februar, 20:15

Folge 5: 1. März, 20:15

Folge 6: 8. März, 20:15

Folge 7 bis 8: noch nicht terminiert

Free-TV und Live-Stream: Wo läuft der Bachelor?

RTL zeigt den Bachelor 2017 ganz regulär im Free-TV. Etwas anders sieht es aus, wenn man online gucken will. Das Programm von RTL ist zwar als Live-Stream auf der Plattform TV Now verfügbar. Das Angebot des Senders ist aber nicht kostenlos, sondern steht sowohl online als auch via App nur Premiumkunden zur Verfügung. Es gibt jedoch die Möglichkeit, TV NOW PLUS 30 Tage kostenlos zu testen (mehr dazu hier).

Bachelor 2017: Was sind Drehort und Regeln?

Gedreht wurde - wie schon in der vergangenen Staffel - in Florida. Und auch am Konzept hat sich wohl nichts geändert: Es gibt Woche für Woche Dates und eine "Nacht der Rosen", Homedates für die letzten vier und und Dreamdates für die letzten drei Kandidatinnen. drs