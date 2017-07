2017-07-10 15:51:39.0

Social-Media-Star Stefanie Giesinger: "Für mich ist so gut wie nichts privat"

"Germany's Next Topmodel" machte Stefanie Giesinger bekannt. Heute arbeitet die 20-Jährige erfolgreich als Model. In sozialen Netzwerken verfolgen Millionen ihren Alltag.

Stefanie Giesinger, Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel", empfindet es als völlig normal, intime Momente in den sozialen Netzwerken zu teilen. "Ich bin die neue Generation. Ich finde es schön, mein Leben mit Millionen zu teilen", sagte die Siegerin der neunten "GNTM"-Staffel (2014) im Interview des Magazins Cosmopolitan. "Meine Verwandtschaft zeige ich wenig. Ansonsten ist für mich so gut wie nichts privat", wird Stefanie Giesinger zitiert.

Für ein gelungenes Instagram-Foto brauche sie mitunter 50 Anläufe, erklärte das Model: "Ich achte auf meine Haltung, suche das richtige Licht. Ich versuche natürlich, einen schönen Content zu kreieren. Das ist für mich wie Kunst."

ANZEIGE

Stefanie Giesinger auf Instagram und Facebook

Allein auf der Fotoplattform Instagram folgen rund 3 Millionen Nutzer der 20-Jährigen. Auf Facebook hat Stefanie Giesinger ebenfalls die Millionenmarke geknackt. dpa/AZ

Unbelievably proud to announce that I'm the new ambassador for @mercedesbenz_de much love from berlin // styling by @sarahsharonkarsten Ein Beitrag geteilt von Stefanie Giesinger (@stefaniegiesinger) am 7. Jul 2017 um 9:58 Uhr

Done shooting with my lovely @lorealmakeup family thank you @alleaugenauf and @waldberlin for making me feel like a little princess Ein Beitrag geteilt von Stefanie Giesinger (@stefaniegiesinger) am 7. Jul 2017 um 6:29 Uhr

Lesen Sie auch: