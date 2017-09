2017-09-27 08:15:47.0

Rockband Steven Tyler ist krank - Aerosmith sagt Tour-Termine ab

Die Rockband Aerosmith muss mehrere Tour-Termine in Südamerika absagen. Grund dafür ist eine Erkrankung von Sänger Steven Tyler.

Aerosmith hat krankheitsbedingt mehrere Konzerte abgesagt. Sänger Steven Tyler teilte auf Twitter mit, er sei zwar "nicht in einer lebensbedrohlichen Situation", müsse sich aber "sofort" in Behandlung begeben. Er erwarte volle Genesung. Genauere Angaben zur Krankheit machte der 69-Jährige nicht. Damit fallen vier Auftritte der Band aus: In Brasilien, Chile, Argentinien und Mexiko. Aerosmith wurde 1971 gegründet und war in diesem Jahr auch schon auf Deutschland-Tournee.

Tour-Termine abgesagt: In München ging es Steven Tyler und Aerosmith noch gut

Beim Tour-Auftakt in München kamen 22.500 Menschen, um Aerosmith und Steven Tyler zu hören. Für sie hieß es: Gänsehaut! Und ein bisschen Fassungslosigkeit: Kann es wirklich sein, dass das jetzt dann vorbei ist, nach über 40 Jahren? „Aero-Vederci, Baby!“, wie diese Abschiedstour von Aerosmith doch arg kalauerig heißt? Dass Tyler, der bald 70-jährig hier einen erstaunlich fitten Körper durchs obligatorisch feminine Mäntelchen blitzen lässt, und Konsorten quasi hinüberwechseln in das, was sie in den historischen Bauten hier am Königsplatz umgibt: die Antikensammlung?

Tatsächlich nährten die Kommentare von Aerosmith zwischenzeitlich ja schon kräftig die Zweifel daran. Da hieß es nur noch "wahrscheinlich" und Rhythmusgitarrist Brad Whitford gab schon mal zu Protokoll: "Ich habe nicht das Gefühl, dass wir nach dieser Tour Schluss machen sollten, in dieser Band steckt noch viel Leben. Aber irgendwann muss man sich wohl mit dem Gedanken anfreunden, dass alles ein Ende hat. Damit fangen wir gerade an." Immerhin aber sagte Steven Tyler vor dem Konzert in München auch, er habe keine Lust mehr auf dass Musik-Business, weil: "It Kills Me!" Ende offen also? dpa/AZ

