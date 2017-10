2017-10-27 12:37:00.0

Stranger Things "Stranger Things": Heute startet Staffel 2 auf Netflix im Stream

Das Warten hat ein Ende: Heute kehrt "Stranger Things" mit Staffel 2 zurück. Worum geht es in der Netflix-Serie? Lesen Sie hier, wann und wie Sie die neuen Folgen sehen können.

Über ein Jahr mussten Fans von "Stranger Things" auf Staffel 2 warten. Die erste Staffel mit acht Folgen hatte Netflix am 15. Juli 2016 und damit im Sommer auf einen Schlag veröffentlicht. Die neun neuen Folgen bekommen dagegen einen Herbst-Release.

Der konkrete Start-Termin für Staffel 2 von "Stranger Things" ist heute, 27. Oktober 2017. Netflix wird die neun Folgen dann wieder alle gleichzeitig zum "Binge Watching" freigeben.

Übrigens haben die Macher angekündigt, dass die Serie noch weitergeführt werden soll. Geplant sei, die Handlung in vier Staffeln zu erzählen.

"Stranger Things", Staffel 2: Worum geht es in der Serie?

Die erste Staffel dreht sich um das Verschwinden des Jungen Will Byers, der 1983 in der fiktiven US-Kleinstadt Hawkins verschwindet. Seine Freunde, seine Mutter und der Polizist Jim Hopper machen sich auf die Suche nach ihm und stoßen dabei auf geheime Experimente der Regierung, die Paralleldimensionen für die eigenen Zwecke nutzen möchte.

Zu Staffel 2 soll nur das Grundlegende verraten werden, um Spoiler zu vermeiden: Die Geschichte setzt ein Jahr nach den Ereignissen der ersten Staffel an und spielt damit im Jahr 1984. Alle Beteiligten versuchen, das Erlebte zu verarbeiten. Doch Will Byers plagen schreckliche Visionen. Außerdem stellt sich heraus, dass das Mädchen "Elf", das übernatürliche Fähigkeiten besitzt, in einer Paralleldimension am Leben ist und ihren Weg zurück sucht.

Die Producer selbst sagen über Staffel 2: "Wir möchten eine Fortsetzung, die größer und dunkler ist." Es sollen auch mehr offene Fragen beantwortet werden, damit die Zuschauer immer besser verstehen, was hinter den übernatürlichen Ereignissen steckt.

"Stranger Things"-Trailer für Staffel 2

Einen besseren Einblick in Staffel 2 liefern diese Trailer, die auch Wills dunkle Visionen zeigen:

"Stranger Things" 2017: Online-Stream nur auf Netflix

Wer die neuen Folgen von "Stranger Things" schauen möchte, braucht zwingend einen Netflix-Zugang. Die Serie erscheint exklusiv auf der Plattform des Streaming-Dienstes.

Ein wichtiger Hinweis noch: Wer sich die Serie auf illegalen Streaming-Seiten anschaut, macht sich strafbar - selbst wenn die Folgen nicht auf den Rechner heruntergeladen werden. Das hatte der Europäische Gerichtshof Anfang des Jahres mit einem Urteil klargestellt. Mehr dazu lesen Sie hier: Kinox.to und Co.: Das bedeutet das Urteil fürs illegale Streamen. AZ

