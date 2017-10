2017-10-29 15:40:00.0

Unwetter Sturm "Herwart": Ein Toter in Niedersachsen - Probleme bei der Bahn

Von einer Sturmflut überrascht, ist ein 63 Jahre alter Mann an der niedersächsischen Nordseeküste ums Leben gekommen. Das Sturmtief "Herwart" hat vielerorts Schäden angerichtet. Von Nadine Ellinger

An der niedersächsischen Nordseeküste ist ein 63-jähriger Mann durch eine Sturmflut ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Delmenhorst mitteilte, hatte der Mann gemeinsam mit seinem 59-jährigen Bruder in einem VW-Bus noch vor dem Deich auf dem Gelände des Strandbads Sehestedt am Jadebusen übernachtet, als beide in den frühen Morgenstunden von den schnell steigenden Wassermassen überrascht wurden.

Dem jüngeren Bruder gelang es demnach, sich an einem Mast festzuklammern, von wo er mit einem Schlauchboot geborgen wurde. Die beiden hatten um 04.21 Uhr einen Notruf abgesetzt. Die herbeigerufene Polizei konnte das Gelände aber wegen des vordringenden Wassers bereits nicht mehr auf dem Landweg erreichen. Daraufhin sei eine Rettungsaktion eingeleitet worden, an der sich auch Feuerwehr, Wasserschutzpolizei sowie ein Hubschrauber beteiligten.

Der überlebende 59-Jährige wurde dann kurz nach 07.00 Uhr mit starken Unterkühlungen, aber ansonsten unverletzt geborgen. Er gab an, er habe noch mit seinem Bruder versucht, den nahen Deich zu erreichen, was aber an einem Wassereinbruch auch von dieser Seite gescheitert sei. Er habe sich noch an dem Mast halten können, seinen Bruder aber aus den Augen verloren. Dessen Leiche wurde gegen 08.30 Uhr von dem Hubschrauber aus entdeckt.

Sturm "Herwart" hat am Sonntag für Chaos gesorgt. Im Norden waren Straßen geflutet, in weiteren Teilen Deutschlands blockierten umgestürzte Bäume Straßen und Bahngleise.

Bäume umgestürzt: A8 teilweise gesperrt

In der Nacht auf Sonntag hat Sturmtief "Herwart" auch Bayern erreicht. Starke Sturmböen haben in der Region mehrere Bäume und Straßenschilder zum Umstürzen gebracht. Besonders schwer getroffen hat es dabei die Staatsstraße 2052 zwischen Mering und Odelzhausen. Mehrere umgestürzte Bäume blockierten auch am Sonntagmittag noch die Fahrbahn auf Höhe Zillenberg (Gemeinde Ried, Landkreis Aichach-Friedberg). Laut Polizei werden die Aufräumarbeiten noch den ganzen Tag andauern. Bis dahin bleibt der A8-Zuführer gesperrt.

Die A8 zwischen Neukirchen und Siegsdorf ist ebenfalls in beide Fahrtrichtungen auf einer Strecke von etwa acht Kilometern gesperrt, weil umgestürzte Bäume die Fahrbahn blockieren. Die Sperrung dauert laut Polizei bis voraussichtlich 16 Uhr an. Auf der Autobahn 93 bei Saalhaupt (Landkreis Kelheim) fuhr eine Frau mit ihrem Auto in einen umgestürzten Baum und wurde leicht verletzt.

Im Augsburger Stadtgebiet halten sich die entstandenen Schäden laut Polizei in Grenzen. Schwere Schäden blieben bisher aus. Die Augsburger Feuerwehren sind dennoch am Sonntagmorgen mit Aufräumarbeiten beschäftigt, so die Polizei. Auch in weiteren Teilen Bayerns hat Sturmtief "Herwart" in der Nacht auf Sonntag Bäume umgerissen und dadurch vielerorts zu Verkehrsbehinderung geführt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

Sturmtief "Herwart" erreicht die Region

Im Nördlinger Raum (Landkreis Donau-Ries) stürzte im Waldstück zwischen Höchstädt und Hohenaltheim ein Baum um, die Feuerwehr musste die Straße 2212 wieder frei räumen. Auch im Bereich Wallerstein sei ein Baum umgestürzt, teilt Kreisbrandinspektor Thomas Fink mit. Auch der Oettinger Apfelmarkt musste wegen der schlechten Wetterverhältnisse abgesagt werden.

In Egling (Landkreis Landsberg) hat Sturm "Herwart" am Sonntagmorgen den Maibaum umgerissen. Auch wenn er in den nächsten Wochen so oder so abgebaut werden sollte, hätte er nicht umstürzen dürfen, so der Eglinger Bürgermeister. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Von umgestürzten Bäumen betroffen war ebenfalls die Strecke von Finning nach Schöffelding (Landkreis Landsberg).

In Regen ist am Sonntag ein Zug mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Der Lokführer und der Zugbegleiter wurden dabei verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Fahrgäste der Waldbahn blieben unverletzt. Am Zug entstand ein Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich, die Zugstrecke musste gesperrt werden.

Auch Oberfranken - und dabei die Region um Hof - waren besonders stark betroffen. Dort zählte die Polizei bis zum Nachmittag rund 230 Einsätze. In der fränkischen Schweiz kam es wegen beschädigter Leitungen teilweise zu Stromausfällen. Laut dem regionalen Netzbetreiber Bayernwerk AG waren in der nördlichen Oberpfalz sowie in Ober- und Niederbayern zwischenzeitlich 40.000 Haushalte ohne Strom.

Sturm "Herwart" sorgt für Zugausfälle in Teilen Bayerns

Die Bahnstrecken in weiten Teilen Bayerns sind am Sonntagvormittag vom Unwetter betroffen. Umgestürzte Bäume blockieren derzeit die Strecke zwischen Iffeldorf und Penzberg (Landkreis Weilheim-Schongau). Die Züge aus Richtung München/Tutzing enden deshalb vorzeitig in Seeshaupt (Landkreis Weilheim-Schongau), teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen mit. Es muss auf Schienenersatzverkehr ausgewichen werden. Die Sperrung wird voraussichtlich bis 20 Uhr andauern.

Ebenfalls betroffen von Störungen ist die Strecke zwischen Murnau und Oberammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) sowie zwischen Fürth und Cadolzburg (Landkreis Fürth). Auch hier müssen Bahnkunden auf Busse umsteigen. Die Strecke Murnau-Oberammergau wird wohl noch bis Sonntagabend gesperrt bleiben, so ein Bahnsprecher.

Am Münchner Flughafen wurden zwei Flüge der Lufthansa wegen des Wetters gestrichen. Vier Flugzeuge starteten aufgrund der Böen kurz vor der Landung nochmals durch. Insgesamt sei die Lage aber ruhig, so ein Sprecher des Flughafens. Am Flughafen in Nürnberg hatte das Wetter bis auf geringe Verspätungen keinen Einfluss auf den Flugverkehr.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturmböen in der Region

Im Landkreis Oberallgäu warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor starken Unwettern (Stufe 3) wegen orkanartigen Böen sowie Dauerregen. Die Warnungen für den Landkreis Landsberg wurden am Sonntagmittag aufgehoben. In der Region Augsburg warnt der DWD ebenfalls vor schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Kilometer pro Stunde. In Schauernähe kann es sogar zu orkanartigen Böen kommen (Stufe 2). Auch im Raum München besteht derzeit Unwetterwarnungen (Stufe 3). Dem DWD zufolge sind Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 115 km/h möglich.

Laut DWD hat "Herwart" in Bayern seinen Höhepunkt am Sonntagvormittag überschritten. Dennoch kann es vor allem im Alpenraum Orkanböen bis zu 130 km/h geben, auf den Bergen sogar schwere Sturm- und Orkanböen.

Schwere Sturmschäden im Norden Deutschlands

Besonders im Norden Deutschland hat Sturmtief "Herwart" schwere Schäden angerichtet. Alle Nachrichten zum Unwetter lesen Sie hier im Liveticker. (mit dpa)

