2017-10-30 11:09:42.0

Wetter Sturm "Herwart": Gibt es an den Feiertagen besseres Wetter?

Sturm "Herwart" richtete auch in der Region Augsburg kleinere Schäden an. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt. Wie wird das Wetter an den Feiertagen?

Sturmtief "Herwart" fegte am Sonntag über Deutschland. In der Region Augsburg richtete der Sturm nur kleinere Schäden an. Bereits am Montagmorgen hat sich die Lage wieder beruhigt. In den kommenden Tagen gibt es laut Diplom-Meteorologe Dieter Hackenthal von wetterkontor.de wieder gewöhnliches Herbstwetter. Ab Mitte der Woche wird es auch wieder wärmer.

Nach Sturm "Herwart": Feiertage bleiben trocken

Während "Herwart" im Norden Deutschlands drei Todesopfer forderte, kam Augsburg vergleichsweise glimpflich davon. Bäume und Verkehrsschilder wurden umgeweht, teilweise Autos beschädigt. Verletzt wurde nach Angaben der Augsburger Feuerwehr aber niemand. Am heftigsten betroffen war der Landkreis Aichach-Friedberg. Wegen Aufräumarbeiten blieb die Staatsstraße 2052 zwischen Mering und Odelzhausen den ganzen Sonntag gesperrt.

Inzwischen haben sich die stürmischen Böen in Bayern wieder gelegt. Für die kommenden Feiertage sagt Dieter Hackenthal nur mäßigen bis frischen Wind voraus. An Halloween bleibt es in Augsburg mit Temperaturen zwischen acht und neun Grad trocken.

Nachdem sich die Nebenfelder am Morgen aufgelöst haben, zeigt sich ab und zu die Sonne. Besonders sonnig wird es in Richtung der Alpen. In der Nacht zum 1. November kann es dem Meteorologen zufolge dann auf bis zu ein Grad abkühlen, im Allgäu ist leichter Frost möglich. Tagsüber ist es trocken und überwiegend grau.

Wetter: Die Aussichten am Wochenende

Am Donnerstag bleibt es in Augsburg mit Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad mild. Erst am Freitag zieht langsam wieder ein Tiefdruckgebiet auf, das vereinzelt für Schauer sorgen kann. "Der Sonntag wird dann ungemütlich", so Hackenthal. Es wird regnerisch und die Temperaturen fallen auf bis zu acht Grad. poda