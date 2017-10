2017-10-30 07:13:00.0

"Herwart" Sturmtief fordert drei Todesopfer - Straßen in Region wieder frei

Drei Menschen starben bei Unwetter "Herwart" in Deutschland. Am Montagmorgen fallen in Norddeutschland noch einige Fernzüge aus. In der Region sind die Straßen wieder frei. Von Nadine Ellinger und Eva Maria Knab

Nach Herbststurm "Herwart" bemüht sich die Bahn, den Zugverkehr im Norden und Osten schnell wieder in Gang zu bringen. Vor allem rund um Hamburg gibt es nach Angaben des Konzerns aber am Montag noch immer einige Strecken, auf denen weiterhin keine Fernzüge fahren. Die Bahn hatte ihren Fernverkehr in sieben Bundesländern vor allem in Nord- und Ostdeutschland gestoppt.

Vom Morgen an sind wieder erste Fernzüge zwischen Hannover und Berlin, Hannover und Magdeburg, Berlin und Dresden sowie Münster (Westfalen) und Norddeich unterwegs, wie die Bahn am Montagmorgen mitteilte. Ab etwa 14 Uhr sollen zwischen Hamburg und Berlin wieder erste Fernzüge fahren. Wegen des Umfangs der Schäden könne es allerdings auf diesen Strecken weiter zu Einschränkungen und auch Zugausfällen kommen. "Bitte informieren Sie sich nochmals vor Reiseantritt", hieß es.

Lahmgelegt ist der Fernverkehr weiterhin auf den Strecken Hamburg-Westerland, Hamburg-Kiel, Hamburg-Lübeck-Puttgarden, Hamburg-Rostock-Stralsund, Berlin-Stralsund sowie Dortmund- Bremen-Hamburg. Für Reisen zwischen Hamburg und dem Ruhrgebiet werden die Verbindungen über Hannover empfohlen.

In Deutschland sterben drei Menschen bei Unwetter

Am Wochenende hatte das Sturmtief mehrere Tote, Verletzte und erhebliche Schäden in Europa hinterlassen. An der Nordsee in Niedersachsen wurde ein 63-jähriger Camper von der Sturmflut überrascht und ertrank. In Mecklenburg-Vorpommern kenterte ein Motorboot mit drei Urlaubern aus Sachsen - zwei Passagiere starben. Der dritte, ein 48-jähriger Mann, wurde am Montagmorgen noch vermisst.

Vor der ostfriesischen Insel Langeoog riss sich wegen starken Seegangs der Frachter "Glory Amsterdam" los. Er liegt nun auf Grund. Mehrere Versuche, das 225 Meter lange, unbeladene Schiff zu bergen, waren erfolglos. Die 22 an Bord befindlichen Menschen sind unverletzt. Die "Glory Amsterdam" hat gut 1800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel als Betriebsstoffe an Nord. Bislang sei kein Austritt von Schadstoffen festgestellt worden, hieß es aus dem Lagezentrum.

Mehrere Menschen wurden außerdem bei Sturm-Unfällen in Deutschland verletzt. In Polen und Tschechien waren mindestens drei Todesopfer zu beklagen. Als der Sturm abflaute, begann vielerorts das große Aufräumen.

Sturmtief "Herwart" in der Region: Straßen wieder frei

Das Sturmtief hat in der Nacht zum Sonntag auch im Großraum Augsburg heftig getobt. Schlimmere Folgen hatte es hier aber offenbar nicht. Diese erste Bilanz zogen Polizei und Feuerwehr am Sonntag. Den Einsatzkräften machte der Sturm aber eine ganze Menge Arbeit.

Wie die Berufsfeuerwehr Augsburg mitteilte, hatten die Feuerwehren in Stadt und Umland rund 25 sturmbedingte Einsätze. Einige Bäume, Bauzäune, Verkehrsschilder und Strommasten wurden umgeweht. Teilweise wurden Autos beschädigt. Auch zahlreiche, wenig beladene Mülltonnen waren auf Straßen gerollt, sie wurden ebenfalls aufgeräumt.

Nach ersten Erkenntnissen sei es aber nicht zu größeren Schäden gekommen, Menschen seien nicht verletzt worden. Die Augsburger Feuerwehren waren dennoch am Sonntag mit Aufräumarbeiten beschäftigt, so die Polizei.

Etwas schlimmer als die Stadt Augsburg erwischte es stellenweise den Landkreis Aichach-Friedberg. Nach dem Sturmtief musste die Staatsstraße 2052 zwischen Mering und Odelzhausen auf Höhe Zillenberg am Sonntagmorgen wegen Aufräumarbeiten komplett gesperrt werden. Laut Polizei dauerten die Aufräumarbeiten den ganzen Tag an. Inzwischen ist die Straße wieder frei.

Leonhardiritt im Landkreis Augsburg abgesagt

Auch im Landkreis Augsburg hielten sich die Schäden in Grenzen. Im Zusmarshauser Ortsteil Gabelbachergreut wurde der Leonhardiritt wegen der anhaltenden Sturmböen abgesagt. Ross und Reiter mussten zu Hause bleiben – die bessere Alternative bei Sturm und Regen. Freunden der Traditionsveranstaltung zu Ehren des heiligen Leonhard bleiben jetzt noch zwei Termine im Landkreis.

In Gessertshausen und in Dinkelscherben-Stadel findet der Ritt am kommenden Sonntag, 5. November, statt. In Gessertshausen beginnt der Festgottesdienst zum Patrozinium St. Leonhard mit Pferdesegnung um 10 Uhr.

In weiteren Teilen Bayerns hat Sturmtief „Herwart“ in der Nacht auf Sonntag Bäume umgerissen und dadurch vielerorts zu Verkehrsbehinderung geführt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte in der Region Augsburg vor schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Kilometer pro Stunde gewarnt, in Schauernähe sogar vor orkanartigen Böen.

Nicht der Sturm, sondern ein defektes Kabel war die Ursache für einen Stromausfall am Samstagabend, von dem in der Spitze rund 6000 Haushalte vor allem in Neusäß, Gessertshausen und Fischach betroffen waren. Die Unterbrechung begann kurz vor 23 Uhr. Danach wurden die Haushalte schrittweise wieder zugeschaltet, so die LEW. Gegen 23.45 Uhr sei das Problem behoben gewesen.

Alle Nachrichten zum Unwetter können Sie hier im Ticker nachlesen. (mit dpa, pit, mcz)