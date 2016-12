2016-12-22 11:15:00.0

Filme an Weihnachten 2016 TV-Programm: Sissi, Aschenbrödel und "Der kleine Lord" an Weihnachten

Weihnachten 2016 gehören wieder viele bekannte Filme zum TV-Programm. Aber wann laufen Klassiker wie "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", "Der kleine Lord" oder "Sissi"?

Es gibt Filme, die dürfen an Weihnachten 2016 einfach nicht im TV-Programm fehlen. Es ist schon Tradition, dass an den Feiertagen Klassiker wie "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", "Kevin - Allein zu Haus" oder auch "Sissi" zu sehen sind. Schließlich versammeln sich die Menschen nicht nur um den Weihnachtsbaum, sondern auch vor den Fernsehgeräten.

Aber wann läuft an und kurz vor Weihnachten welcher Film? Hier eine Auswahl aus dem TV-Programm:

Der kleine Lord, 23. Dezember, 20.15 Uhr, ARD: Einen Tag vor Weihnachten zeigt die ARD diesen Klassiker. Der kleine Cedric Errol erweicht dabei das Herz seines strengen Großvaters.

Weihnachten 2016 im TV: Aschenbrödel an Heiligabend

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, 12.10 Uhr, ARD: Dieser Film ist einer der großen Weihnachtsklassiker und läuft daher gleich mehrmals. In der ARD lässt sich das Märchen am Heiligabend ab 12.10 Uhr sehen. Es wird am ersten Weihnachtstag aber auch noch einmal ab 10.50 Uhr auf demselben Sender wiederholt. Weitere Wiederholungen laufen auf Regionalsendern wie dem Bayerischen Rundfunk. Hier eine Übersicht: Sendetermine 2016 für "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Die Geister, die ich rief…, 14.25 Uhr, Kabeleins: Frank Cross (Bill Murray) ist ein Zyniker, der nichts von Weihnachten hält. Dann erscheinen ihm drei Geister, die ihm seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zeigen. Dieser Klassiker von 1988 basiert auf Charles Dickens "A Christmas Carol".

Die Feuerzangenbowle, 16.55 Uhr, ARD: Vier Herren erinnern sich bei einer Feuerzangenbowle an die Streiche aus ihrer Schulzeit - die das Fernsehpublikum seit 1944 erheitern.

Das Wunder von Manhattan, 20.15 Uhr, Vox: Kriss Kringle ist als Weihnachtsmann bei den Kindern beliebt - und hält sich tatsächlich für den echten. Die Kleinen glauben ihm, doch die Erwachsenen halten ihn für senil und starten eine Intrige.

Kevin - Allein zu Haus, 20.15 Uhr, Sat.1: Als seine Familie in den Urlaub fährt, wird Kevin zu Hause vergessen. Als auf einmal zwei Einbrecher in das Haus einsteigen wollen, muss sich der Lausbub viel einfallen lassen, um die Diebe zu vertreiben. Um 22.20 Uhr folgt direkt die Fortsetzung "Kevin - Allein in New York".

TV-Programm: Filme am 1. Weihnachtstag mit Sissi

Sissi, 17.30 Uhr, ARD: Die Trilogie aus den 50er Jahren wird auch in diesem Jahr wieder an den Weihnachtstagen gezeigt. Der erste Teil läuft am 25. Dezember, die beiden weiteren am 2. Weihnachtstag.

Winnetou - Eine neue Welt, 20.15 Uhr, RTL: Winnetou wurde neu verfilmt - mit Nik Xhelilaj als berühmter Indianer und Wotan Wilke Möhring als Old Shatterhand. Die ARD zeigt drei Teile. Das erste Abenteuer läuft am ersten Weihnachtstag. "Das Geheimnis vom Silbersee" ist am 27. Dezember zu sehen, "Der letzte Kampf" am 29. Dezember.

TV-Termine für den 2. Weihnachtstag, 26. Dezember

Sissi 2 und 3, 15.40 / 17.30 Uhr, ARD: Am zweiten Weihnachtstag setzt die ARD die Sissi-Trilogie fort. Zuerst läuft "Die junge Kaiserin", dann folgt nahtlos der Abschluss "Schicksalsjahre einer Kaiserin".

Die Eiskönigin - Völlig unverfroren, 20.15 Uhr, RTL: Passend zur kalten Jahreszeit zeigt RTL den erfolgreichen Disney-Animationsfilm, der von Kritikern auch wegen der starken Lieder gelobt wird. Königin Elsa leidet unter ihrer Gabe, ihre Umgebung gefrieren lassen zu können. Lange hat sie das versteckt - doch als diese Fähigkeit entdeckt wird, flieht sie aus ihrem Königreich. Ihre Schwester Anna begibt sich auf die Suche nach ihr. sge