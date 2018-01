2018-01-10 16:55:00.0

Alternativstandort gesucht Tagebau schluckt berühmte «Schumi-Kartbahn» in Kerpen

Hier sind die Schumacher-Brüder in ihre außergewöhnliche Rennfahrer-Karriere gestartet. Doch nun steht die berühmte Kart-Bahn in Kerpen wegen der Braunkohle vor dem Aus. Ralf Schumacher will das noch nicht akzeptieren.

Jahrelang hatten Betreiber, Bezirksregierung Köln und RWE Power vergeblich nach einem Ersatzgelände gesucht. Foto: Rolf Vennenbernd (dpa)