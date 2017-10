2017-10-04 10:44:00.0

Neuer Vorwurf "Tanz der Vampire"-Regisseur Roman Polanski soll weitere Frau vergewaltigt haben

Roman Polanski ist nicht nur für seine Arbeit als Regisseur bekannt. Seit Jahren werden Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn erhoben. Nun erstattet eine weitere Frau gegen ihn Anzeige.

Erneut wird dem Starregisseur Roman Polanski (84, "Der Pianist", "Tanz der Vampire") eine Vergewaltigung vorgeworfen. Eine Frau in der Schweiz hat Anzeige gegen ihn erstattet, wie die Kantonspolizei St. Gallen der Nachrichtenagentur sda am Dienstag bestätigte.

Regisseur Roman Polanski soll damals 15-Jährige vergewaltigt haben

Demnach war die Frau bereits am 26. September zur Polizei gekommen und hatte erklärt, dass sie 1972 im Alter von 15 Jahren in Gstaad von Polanski vergewaltigt worden sei. Das Verfahren soll nun der Staatsanwaltschaft übergeben werden. Geklärt werden müsse unter anderem, ob die vermeintliche Tat bereits verjährt sei.

Medienberichten zufolge soll es sich um eine 61-jährige ehemalige Schauspielerin handeln, die in München geboren wurde. Laut der "New York Times" habe sich die Frau erst jetzt an die Polizei gewandt, weil ihre Eltern nun nicht mehr lebten. Sie sagte der Zeitung, sie sei Polanski begegnet, als sie in München als Model gearbeitet habe. Sie sei mit ihm dann in sein Haus in Gstaad gereist, wo er sie vergewaltigt habe.

Seit fast 40 Jahren ist Polanski wegen Vergewaltigungsvorwürfen im Fadenkreuz der US-Justiz

Zuletzt hatte im August eine Frau in den USA, die ihren Namen nur mit Robin angab, bei einer Pressekonferenz gesagt, Polanski habe sie 1973 als 16-Jährige missbraucht. Da in diesem Fall die Verjährungsfrist bereits abgelaufen sei, plane sie aber keine Klage gegen den Filmemacher.

Die US-Justiz ermittelt bereits seit fast 40 Jahren gegen Polanski wegen eines Sexualverbrechens. Der polnisch-französische Filmemacher hatte 1977 zugegeben, Sex mit einer 13-Jährigen gehabt zu haben, den Vorwurf einer Vergewaltigung aber zurückgewiesen. Polanski verbrachte damals 42 Tage unter psychiatrischer Beobachtung und floh aus Angst vor einer längeren Gefängnisstrafe 1978 unmittelbar vor der Urteilsverkündung nach Frankreich und betrat die USA seitdem nie wieder. Trotz der Bitte seines Opfers um eine Einstellung des Gerichtsprozesses verfolgt die US-Justiz die Jahrzehnte zurückreichenden Vergewaltigungsvorwürfe gegen Polanski weiter. AZ, dpa/afp

