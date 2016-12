2016-12-24 15:20:50.0

„Klingelingeling“ Tatort-Kritik: Hoffnungslos in München

Ein totes Baby wird kurz vor Heiligabend in einer Kirche gefunden. Die Ermittlungen führen in die Kreise der Bettel-Maffia. Ein bedrückender München-Tatort zu Weihnachten. Von Rupert Huber

„Klingelingeling“ heißt der Münchner Tatort. Was mit dem Eiermann, der endlich kommt, nichts zu tun hat. Nicht einmal so richtig mit Weihnachtsglöckchen. Es ist am zweiten Feiertag eher ein Trauerglöckchen angesagt. Weil ein neugeborenes Baby tot am Altar einer Kirche aufgefunden wird. Das krasse Gegenteil zur christlichen Überlieferung, wonach ein Kind geboren wurde, das für sinnstiftendes Leben steht.

Hier aber geht es um brutale Wirklichkeit: Um die Bettlerszene in Großstädten, die von Gangs kontrolliert wird; um wie Ware importierte Menschen, die ihre Cents genauso abliefern müssen wie Prostituierte ihren Sexlohn. In „Klingelingeling“ stehen zwei junge rumänische Bettlerinnen im Mittelpunkt. Tida, Mutter des Kindes, und ihre Schwester Anuscha fliehen vor einem Ausbeuter der mittleren Mafia-Ebene, der brutal mit den Hoffnungslosen umgeht. Eine Flucht, nicht aus Ägypten, sondern in eine bessere Zukunft.

ANZEIGE

Tatort-Kritik: Kann man anschauen, ist aber kein Hit

Die Dramaturgie eines Fernsehspiels rund um die sozialen Widersprüche des Weihnachtsfests kann aber dem „Tatort“ nicht genügen. Und da hat offenbar der renommierte Regisseur Markus Imboden seine Probleme. Die tragische Story bekommt er vor allem in den Anfangsszenen gut in den Griff, aber die Szenen zwischen den Hauptkommissaren Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) lösen sich mit ihren Kumpelwitzen aus der Story. Der Batic, den kein Mensch einlädt, konstatiert: „Weihnachten wird eh überschätzt.“ Derweil Leitmayr ständig jammert, dass er für seine Mutter und sich eine Gans besorgen muss. Am Ende findet das Weihnachten der beiden Kumpels ganz anders statt. So wie es eigentlich der Geist der Weihnacht will.

Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Der Tatort lockt Sonntag für Sonntag Millionen vor den Fernseher. Aber wer ermittelt eigentlich wo? Diese 22 Kommissare bzw. Teams sind derzeit im TV-Einsatz. Foto: Marion von der Mehden (NDR), dpa

Deutlich wird aber auch, dass die Spezl-Zickereien Staub angesetzt haben. Ein erwartbarer Gag trifft auf den anderen. Zickereien funktionieren bei den geschlechter-gemischten Duos viel besser. Was ja logisch ist. Haben wir schon geschrieben. Und bleiben auch dabei. Fazit: Kann man anschauen, ist aber kein Hit.