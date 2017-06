2017-06-03 20:30:01.0

"Amour fou" Tatort-Kritik: Neuer Berlin-Tatort ist nur mittelmäßig

Im neuen Berlin-Tatort geht es um einen toten Lehrer, Liebe und Vorurteile gegen Schule. Klingt vielversprechend, wurde aber eher bescheiden umgesetzt. Die Kurz-Kritik. Von Rupert Huber

Eines vorneweg: Das Berlin der Tatort-Redaktion des rbb erfüllt so ziemlich alle Klischees, die man sich vor allem im Süden der Republik von den Sünden der Hauptstadt macht. Die Kommissarin stöckelt im Morgengrauen nach einer offenbar ersprießlichen Nacht nach Hause, steckt ihre Stilettos und anderes in die Mülltonne, um dann ihr Familienleben mit Mann und Sohn wiederzubeleben. Der Kollege treibt es mit einer Gerichtsmedizinerin, hat es aber auch schon mal mit Männern.

Darum geht es im neuen Tatort aus Berlin

In diesem Berlin, was Tempelhof, Kreuzberg und Neukölln bedeutet, müssen die beiden ein grässliches Verbrechen aufklären. Was einst der Lehrer Enno Schopper war, liegt zusammengeschmolzen in einer Laube. Das Kommissarduo Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) muss nun recherchieren, warum der schwule Lehrer, der an einer Gesamtschule in Neukölln unterrichtete, brutal getötet wurde.

Die Ermittlungen führen zu Armin Berlow, dem Lebenspartner Ennos. Und zu dem kroatischen Jungen Duran, dem das Paar ein Zuhause gegeben hatte. Klar, dass Rubin und Karow in einem Sumpf von Verdächtigungen und Vorurteilen sich schwer tun, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Zum Glück verschafft das Drehbuch der Geschichte einige Wendungen, die mit dem Verschwinden von Duran zu tun haben. Was ein Plus ist in diesem mittelmäßigen Tatort. Gut auch, dass diesmal – im Gegensatz zu den ersten vier Einsätzen des Teams – der Hauptkommissar nicht nach dem Mörder seines ehemaligen Ermittlungspartners Maihack sucht.

Was auffällt: Mark Waschke als Karow kann schauspielerisch Jens Harzer, der den geistreichen Armin spielt, nicht Paroli bieten. Man hätte sich mehr Präsenz von ihm gewünscht, wie sie Meret Becker überzeugend rüberbringt. Der Titel „Amour fou“, wörtlich „Verrückte Liebe“, scheint allerdings zu hochgegriffen. Das unaufhaltsame Verlangen haben Literatur und Filme aus Frankreich weitaus intelligenter interpretiert.