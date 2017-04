2017-04-29 22:13:03.0

„Der Tod ist unser ganzes Leben“ Tatort-Kritik: Showdown in München

Was für ein Aufreger! Im letzten Münchner Tatort mussten Leitmayr und Batic den Mörder davonkommen lassen. Nun gibt es ein Wiedersehen - und das Drama geht weiter. Die Kurz-Kritik.

Kompliment an die Tatort-Redaktion des Bayerischen Fernsehens. „Der Tod ist unser ganzes Leben“ mag zwar nach einem Austria-Krimi klingen, spielt aber zwischen München, Straubing und Dingolfing – irgendwie. Diese Münchner Folge traut sich was: Nämlich die Hauptkommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) in einen Katarakt von Gefühlen und dem Glauben an das Richtige in ihrem Beruf zu stürzen.

Der Tatort greift die Grundkonstruktion von „Die Wahrheit“ auf, dem vorletzten Krimi des Münchner Duos. Als ein psychopathischer Messerstecher einen Familienvater in aller Öffentlichkeit vor den Augen von Frau und Sohn tötete. Und mangels abgelehntem DNA-Massentest nicht überführt werden konnte.

ANZEIGE

Darum geht es im Münchner Tatort

Der BR will die Geschichte nicht als Fortsetzung sehen, aber sie ist es dennoch. Weil der intelligente Verdächtige Barthold unentwegt Batic (hoher Emotionsgrad) provoziert und wieder zuschlägt. Das Opfer überlebt zum Glück. Barthold wird in U-Haft nach Straubing geschickt. Wie im Postkutschen-Western erweist sich der Transport zur Verhandlung in München als Falle für Batic und Leitmayr. Zumal ein korruptes Justizangestellten-Pärchen auf dem Kutschbock sitzt.

Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Der Tatort lockt Sonntag für Sonntag Millionen vor den Fernseher. Aber wer ermittelt eigentlich wo? Diese 22 Kommissare bzw. Teams sind derzeit im TV-Einsatz. Foto: Marion von der Mehden (NDR), dpa

Barthold (Glanzrolle für Gerhard Liebmann) findet sich ein bei einem harten Showdown in einer kubistisch anmutenden Fabrikhalle. Leitmayr und Batic, beide schwer verletzt, plagen sich körperlich lädiert bis ans Ende des Falls. Batic ist selbst verdächtig, er lügt mehrfach seinen Partner an. Leitmayrs nach 26 Jahren Partnerschaft verlässlicher Bauch gerät jetzt gehörig ins Grummeln.

Mag sein, dass der BR-Tatort bei manchem aufgrund der Rückblenden, blutiger Szenen und Drehbuchsprüngen nicht so recht ankommt. Regisseur Philip Koch erzählt im Münchner Tatort das Finale aus verschiedenen Kameraperspektiven. Ist zwar nicht neu, verführt aber zum Mitdenken. Und die Silberrücken Batic und Leitmayr zeigen den Jüngeren in anderen Bundesländern, dass sie immer noch mithalten können. Ein ganz besonderer Tatort.