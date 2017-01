2017-01-15 06:05:22.0

Tatort heute Tatort heute aus Köln: Das erwartet Sie in "Wacht am Rhein"

Ein Toter, ein Marokkaner unter Mordverdacht und Bürger in Angst: Der neue Tatort heute aus Köln greift ein aktuelles und brisantes Thema auf - wieder mal. Lohnt sich der Fall?

"Wacht am Rhein" heißt der neue Tatort aus Köln, der heute (20.15 Uhr) im Ersten läuft. Hier erfahren Sie, worum es geht, was bei den Kommissaren läuft - und, ob sich das Einschalten lohnt.

Tatort heute: Darum geht es in der Handlung

Im Viertel liegen die Nerven blank: Ladenbesitzer Adil Faras (Asad Schwarz) und die junge Mutter Nina Schmitz (Nadja Bobyleva) finden, man muss etwas tun. Sie haben sich der selbst ernannten Bürgerwehr „Wacht am Rhein“ angeschlossen und patrouillieren, um die Straßen sicherer zu machen. Aber auch sie können nicht verhindern, dass beim Überfall auf eine Zoohandlung der Sohn des Inhabers Peter Deisböck (Paul Herwig) erschossen wird.

Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) schon bald auf den jungen Marokkaner Khalid Hamidi (Samy Abdel Fattah). Der hatte vor einiger Zeit die Schwester des Toten belästigt und provoziert auch ansonsten durch sein aggressives Auftreten ständig Ärger. Währenddessen ist Khalids Landsmann, der Student Baz Barek (Omar El-Saeidi) wie vom Erdboden verschwunden - er trug in der Tatnacht die gleiche Kapuzenjacke wie der mutmaßliche Täter. Und welches Spiel spielt eigentlich Adil Faras, der seit vielen Jahren in Köln lebt und als Mitglied der Bürgerwehr Augenzeuge des Überfalls auf die Zoohandlung wird?

Kritik zum Tatort heute: Lohnt es sich, bei "Wacht am Rhein" einzuschalten?

Die "Wacht am Rhein" birgt jede Menge Zündstoff und spiegelt die derzeitige gesellschaftliche Gemengelage recht gut wider. Regisseur Sebastian Ko und Drehbuchautor Jürgen Werner, der die Bücher für mehrere Tatort- und Schimanski-Filme geschrieben hat, ist eine spannende Folge gelungen, die durch ihre Aktualität fesselt und gerade deshalb nachdenklich macht. Allerdings: Allmählich hat man das Gefühl, dass es jetzt auch mal wieder gut ist mit der Flüchtlings-Thematik im Tatort.

Pressestimmen und Quote: Wie war die Resonanz auf den letzten Tatort?

Das war ordentlich: 8,33 Millionen Zuschauer verfolgten vergangenen Sonntag "Land in dieser Zeit" mit Margarita Broich und Wolfram Koch als Frankfurter Kommissar-Gespann, das sich um den Tod einer jungen Friseuse kümmern muss und dabei in der Flüchtlingsszene ermitteln muss. Der Marktanteil betrug 21,9 Prozent. Die Kritiker waren - wie so oft - uneins: Platt und langweilig urteilten die einen, mutig und thematisch wertvoll die anderen (zu den Pressestimmen). drs, dpa

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen

22. Januar: "Schock" (Wien)

29. Januar: "Söhne und Väter" (Saarbrücken)

5. Februar: "Der scheidende Schupo" (Weimar)

19. Februar: "Tanzmariechen" (Köln)